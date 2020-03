In Drolshagen sollen die Anwohner künftig vom Breitband-Ausbau profitieren können. Die Telekom baut ihr Netz in der Stadt aus. Rund 1100 Haushalte sollen voraussichtlich bis zum zweiten Quartal 2021 schnelles Internet bekommen. Telefonieren, Surfen und Fernsehen soll dann gleichzeitig möglich sein. Und auch beim Streamen von Musik und Videos wird es für die Anwohner komfortabler.

„Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an ihren Internet-Anschlusssteigen ständig“, sagt Ulrich Berghof, Bürgermeister der Stadt Drolshagen. „Deshalb freuen wir uns, dass die Ortschaft Drolshagen jetzt vom Ausbau-Programm der Telekom profitiert. So bleiben wir attraktiver Wohn- und Arbeitsplatz.“

Erhöhtes Tempo

Der Anbieter Telekom verlegt das Glasfaserkabel zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem jeweiligen Verteiler am Straßenrand. Damit solle das Tempo der Datenübertragung enorm erhöht werden. Insgesamt möchte die Telekom sieben Verteiler aufstellen und teilweise bereits bestehende mit moderner Technik ausstatten. Die grauen Kästen am Straßenrand in Drolshagen baut der deutsche Anbieter zu Mini-Vermittlungsstellen um. Hier wandelt sich das Lichtsignal in ein elektrisches Signal. Von dort geht es über das bestehende Netz zum Anschluss des Kunden. Bei der Übertragung wird eine Technik eingesetzt, die elektromagnetische Störungen beseitigt. Dadurch werden höhere Bandbreiten erreicht.

Das Tempo beim Herunterladen steige dann auf bis zu 250 MBit/s; beim Hochladen auf 40 Mbit/s. Aktuell gibt es in Drolshagen häufig ein Tempo von lediglich 16 MBit/s. „Unsere Planung steht. Firmen werden beauftragt, Genehmigungen für die Baustellen eingeholt. Bald rollen die Bagger“, sagt Ralf Engstfeld, Regionalmanager der Deutschen Telekom. Der Breitbandausbau soll schon demnächst beginnen, ein genaues Datum gibt es allerdings nicht.

Dörfer gut versorgt

Bereits in den vergangenen Jahren wurde in den höheren Dörfern der Ortschaft das Internet in Zusammenarbeit mit dem Kreis Olpe ausgebaut. In Drolshagen selbst war es jedoch bisher nicht möglich, da die Stadt nach Stand von Messungen nicht unter einer Unterversorgung litt. Allerdings gab es nach dem Ausbau in den höheren Dörfern Fragen von Anwohnern, sagt Ulrich Berghof: „Wir haben natürlich öfter Anfragen von Anwohnern bekommen, warum das Internet hier in Drolshagen langsamer ist.“ Daher freue sich die Stadt nun umso mehr auf den anstehenden Breitbandausbau.

„Es gibt dann kaum noch weiße Flecken in Drolshagen und dort wo es noch welche gibt, gibt es schon Überlegungen.“ Zu einem der weißen Flecken gehöre das Dorf Bühren bei Dumicke. Dort sei es im Rahmen der letztmaligen Erweiterung nicht möglich gewesen, das Internet auszubauen. Allerdings solle es demnächst ein Förderprogramm geben. „Wenn wir daran teilnehmen dürfen, bekommen die Haushalte einen Glasfaserausbau bis ins Haus.“ Insgesamt sei Drolshagen aber schon sehr gut aufgestellt, wenn es um den Internet-Ausbau geht, fügt der Bürgermeister hinzu.