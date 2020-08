Drolshagen: Hoher Sachschaden nach Einbruch in Schule

Drolshagen. Einbrüche in Schulgebäude werden immer beliebter, jetzt schlugen Unbekannte wieder in Drolshagen zu.

Am Wochenende, zwischen Samstag 29. August, 8.50 Uhr, und Sonntag, 30. August, 8.45 Uhr sind Unbekannte in ein Schulgebäude am Herrnscheider Weg in Drolshagen eingedrungen. Dafür hebelten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Nebentür des Schulgebäudes auf.

Sie durchsuchten zahlreiche Räume und Schränke. Dabei richteten sie einen hohen Sachschaden an. Nach jetzigem Kenntnisstand entwendeten sie aber nichts. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte die Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.