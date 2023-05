Drolshagen: Ikke Hüftgold bringt Festzelt zum Beben

Wegeringhausen. So geht Malle im Sauerland. Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold rockt am Samstag das Festzelt in Wegeringhausen. Hunderte Fans singen mit.

Egal, wo Ikke Hüftgold aktuell auftritt, wenn er seinen neusten Ballermann-Hit „Bumsbar“ performt, tobt die Menge. So auch am Samstagabend in Wegeringhausen, wo der Malle Star das Festzelt und den damit verbundenen Holzboden zum Schwingen brachte. Der Sänger war der Stargast bei der „Eis am Stiel Party“ anlässlich des Doppeljubiläums von St. Hubertus Schützenverein (125 Jahre) und Musikverein Wegeringhausen (100 Jahre).

Hunderte von Fans drängten sich nicht nur an die Bühne, sondern grölten die Hits von Ikke auch gleich lautstark mit. Hat man die Melodie von „Bumsbar“ erst einmal im Ohr, hält sie sich dort auch hartnäckig. Ende April in Deutschland erschienen, hat der Song bereits über eine Million Streams. Wer hätte gedacht, dass es nach „Layla“ im vergangenen Jahr noch eine Steigerung geben könnte. Überhaupt feierte das überwiegend junge Publikum Ikke und freute sich, dass er es nicht als Vertretung für den ESC nach Liverpool geschafft hat, denn dann hätten sie auf den verzichten müssen. Und in Wegeringhausen konnte Ikke Hüftgold sicher sein, da war er die Nummer eins.

