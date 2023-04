Drolshagen: Im Unfallwagen saß nur ein Beifahrer

Drolshagen. Nach einem Alleinunfall traf die Polizei im Unfallwagen nur einen Beifahrer an. Dieser war betrunken. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Ein Alleinunfall hat sich Sonntagnacht gegen 4.30 Uhr im Einmündungsbereich der Bundesstraßen 54 und 55 ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein Mann mit einem Kleintransporter die Bundesstraße 54 von Drolshagen in Richtung Hützemert. In Höhe der Einmündung der Bundesstraße 55 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Erdhügel.

Beim Eintreffen von Ersthelfern saß lediglich ein verletzter 26-Jähriger auf dem Beifahrersitz. Polizeibeamte führten bei diesem einen Atemalkoholtest durch, der positiv ausfiel. Die Ermittlungen zum Fahrer des Fahrzeugs dauern an. Der 26-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

