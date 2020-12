Drolshagen: Jeder Weihnachtsbaum bringt Spende für Verein

Drolshagen. Um den Sport-Club Drolshagen und den TuS 09 Drolshagen zu unterstützen, hat sich Tobias Schürholz eine Spendenaktion einfallen lassen.

Es sind nicht nur die Firmen und Einzelhändler, die durch die Corona-Krise häufig Verluste machen. Auch Sportvereine haben derzeit zu kämpfen. Kein Training, keine Wettkämpfe, keine Einnahmen – und kaum Sponsoren. Kosten fallen natürlich trotzdem an. Und nicht immer reicht der finanzielle Puffer.

Doch wie kann man helfen? Das hat sich auch Tobias Schürholz, Betreiber des gleichnamigen Forstbetriebes in Drolshagen, gefragt – und eine Idee entwickelt. Jeder, der am dritten und vierten Adventswochenende bei ihm einen Weihnachtsbaum auf dem Berlinghauser Kopf kauft, unterstützt damit den Sport-Club Drolshagen und den TuS 09 Drolshagen.

„Es ist wichtig, die Vereine zu unterstützen“, sagt Tobias Schürholz. „Für die Vereine selbst, aber auch für die Kinder, die auch in Zukunft gern wieder zum Sport gehen wollen.“

Tobias Schürholz (44) arbeitet als Postzusteller. Den Forstbetrieb führt er zusammen mit seiner Frau Silke (44) nebenberuflich in vierter Generation. Mit zum Team gehören Sohn Nick (8) und Tochter Amely (5). Nick steht schon mit beiden Beinen voll im Vereinsleben, spielt Handball und Fußball – und auch Amely fängt bald an, Handball zu spielen. Zumindest, wenn es die Corona-Situation zulässt.

Ortsansässigkeit behalten

Zwei von zahlreichen Kindern und Jugendlichen, die sich freuen, wenn das Vereinsleben weitergeht. „Das Geld, das durch die Aktion zusammenkommt, geht anteilig an die Jugendabteilungen der beiden Vereine“, sagt Tobias Schürholz. „Ich finde es wichtig, dass Kinder ihre Ortsansässigkeit behalten können und nicht zum Fußballspielen aus dem Ort raus müssen.“

Doch wie läuft die Aktion genau ab? Tobias Schürholz lädt am dritten und vierten Adventswochenende auf den Berlinghauser Kopf (Schmierhagen) ein. Ab 10 Uhr können sich die Leute dort eine Nordmann-Fichte – völlig frei von Herbiziden und Pestiziden gezüchtet – selber schlagen („Ein paar Bäume werden aber auch bereit liegen und wir helfen natürlich auch, wenn es gewünscht ist“).

Vor Ort liegen Listen aus, wo die Leute Namen und Adresse ausfüllen sowie die Anzahl der geschlagenen Weihnachtsbäume angeben – und ein Kreuz bei dem Verein machen, den sie unterstützen möchten. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Käufer Vereinsmitglied ist oder nicht, gezählt wird jedermann.

„Im Anschluss setzen wir uns zusammen und werten das aus“, erklärt Tobias Schürholz. „Die Vereine erhalten dann eine Rückvergütung als Spende.“

„Schnutenpulli“ nicht vergessen

Ursprünglich war ein richtiges Event mit Glühwein und Bratwürstchen geplant. Das muss allerdings aufgrund des zweiten Lockdowns ausfallen – soll aber im kommenden Jahr nachgeholt werden. Aber natürlich ist auch jetzt an Hygienemaßnahmen zu denken. Getränke wird es keine geben. Auch sollen längere Aufenthalte und Gruppenbildung vermieden werden.

„Wir reden hier von einer Verkaufsfläche von rund 10.000 Quadratmetern“, sagt Tobias Schürholz. „Begegnungsverkehr wird es nur im geringen Maße geben.“ Wichtig aber auch hier: Maske mitbringen. Oder besser den „Schnutenpulli“, wie Familie Schürholz die Mund-Nasen-Bedeckung nach einem Urlaub auf Norderney gern nennt.

Ausgenommen von der Vereins-Aktion ist der Hofverkauf. Dieser läuft vom 11. bis zum 24. Dezember ganz normal weiter. Und das nun schon seit mehr als 40 Jahren. Bisher kann sich Tobias Schürholz mit Blick auf den Weihnachtsbaumverkauf nicht beschweren. Zwar sei der Großhandel etwas schleppend angelaufen, er rechne aber mit einem stärkeren Einzelhandels-Absatz.

„Es fahren weniger Menschen weg und bleiben eher zuhause. Und da muss dann natürlich auch ein Weihnachtsbaum her“, so der Forstwirt. Auch positiv aufgefallen: Viele Firmen haben ihren Kunden oder Mitarbeitern anstelle eines Events in diesem Jahr einen Gutschein für einen Weihnachtsbaum geschenkt. „Wer da noch Interesse hat, kann sich gern auch kurzfristig bei mir melden“, so Schürholz.