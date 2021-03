Drolshagen: Kasse geplündert und Tresor aufgebrochen

Drolshagen. Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Bäckereifiliale eingebrochen und haben großen Sachschaden angerichtet.

Zwischen Sonntag (14. März, 11.25 Uhr) und Montag (15. März, 4.15 Uhr) haben unbekannte Täter sich Zugang zu einer Bäckereifiliale in der Hagener Straße in Drolshagen verschafft und Bargeld entwendet. Dafür hebelten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand die Haupteingangstür auf und drangen so in den Verkaufsraum ein. Dort entwendeten sie aus einer Kasse Einnahmen. Zudem brachen sie einen Tresor, der sich an einer Wand in einem weiteren Raum befand, auf und entnahmen Bargeld.

+++ Wie erleben Sie die Corona-Zeit? Machen Sie mit bei unserem Corona-Check +++

Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer02761-9269-0 entgegen.