Drolshagen: Kleinkunstbühne kommt aus Corona-Pause zurück

Drolshagen. Risches Kleinkunstbühne in Drolshagen bietet im Juli fünf Shows mit „Comedy 3/4“ an. Es soll ein Signal zum Erhalt der Kultur sein.

Viel zu lange war die Bühne leer am Voßhölzchen in Drolshagen, viel zu lange mussten die Zuschauer der Region auf Live-Comedy verzichten. Mit einem einzigartigen neuen Kulturkonzept meldet sich rische’s Kleinkunstbühne aus der Corona-Zwangspause zurück und präsentiert „Comedy 3/4“ – eine Dreiviertelstunde Live-Unterhaltung mit angesagten Comedians der Szene. Nur im Juli 2020 und nur an fünf Tagen gibt es Comedy so persönlich und intim wie noch nie zuvor mit maximal 20 Gästen pro Show – all das selbstverständlich unter strikter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften.

„Statt zu jammern über reduzierte Besucherzahlen und hohe Hygieneauflagen oder uns den Kopf zu zerbrechen über die Wirtschaftlichkeit von Kultur-Events der alten Art, drehen wir den Spieß um: Wir machen aus der Not eine Tugend und bieten in diesem Sommer eine völlig andere Art von Comedy“, beschreibt Veranstalterin Silke Rische, wie es zu „Comedy 3/4“ gekommen ist.

Reservierte Plätze mit Tischen

Fünf Termine Der Vorverkauf hat begonnen für die folgenden Termine: 16. Juli: Herr Schröder „VorVorpremiere: #Instagrammatik“; 17. Juli: Johannes Flöck „Best of“; 18. Juli: Jacqueline Feldmann „Best of“; 19. Juli: Andreas Weber „Single Dad – Teilzeit alleinerziehend“; 24. Juli: Michael Eller „Unter Kreuzfahrern– Captain Comedy legt ab“. Buchungen sind ausschließlich online möglich unter www.risches.de.

Es gibt nicht mehr 80 Stühle im Saal, sondern 20 bequeme Sessel. Statt freier Platzwahl nach dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ sitzen die Gäste an reservierten Plätzen mit Tischchen. Die Tischvergabe erfolgt von vorne nach hinten in der Reihenfolge der Buchungen. Das Publikum sitzt nicht eng an eng, sondern genießt Beinfreiheit total. Schlangestehen an der Theke oder am Pausen-Buffet war einmal. Nun geht es ganz entspannt zu, denn die Getränke und Knabbereien werden bei der Ticketbuchung direkt schon bestellt, sind im Preis enthalten und stehen bei Ankunft der Gäste bereit. Und - last but not least – statt sich entscheiden zu müssen „Geh ich heute Abend ins Theater oder woanders hin?“, können die Zuschauer beides machen, denn bei „Comedy 3/4“ dauert die Show eine Dreiviertelstunde und so ist vorher oder nachher noch Zeit für anderes.

An jedem Abend werden mehrere Shows zu unterschiedlichen Zeiten gespielt. Dazwischen ist eine Pause zur Reinigung und Desinfektion.

„Wir konnten tolle Künstlerinnen und Künstler von unserem Konzept überzeugen und sie werden Best-of-Shows mit coolen Nummern aus ihren aktuellen Soloprogrammen spielen. In einem Fall können die Zuschauer sogar eine Vor-Vor-Premiere erleben.“, erklärt Silke Rische. Und weiter: „Wir spielen vor stark reduzierter Zuschauerzahl, so dass die Einnahmen deutlich geringer ausfallen werden bei gleichzeitig höherem Personal-, Sicherheits- und Hygieneaufwand. Es ist uns aber extrem wichtig, mit „Comedy 3/4“ ein Signal zu setzen für unser Publikum und den Erhalt der Kultur.“