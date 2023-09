Drolshagen: Kradfahrer (19) nach Sturz schwer verletzt

Scheda. Ein 19-jähriger Kradfahrer hatte am Freitag die Gewerbeparkstraße im Industriegebiet Scheda befahren. Er verlor die Kontrolle über sein Krad.

Um 17.20 Uhr kam es am Freitag zu einem Unfall in Scheda. Ein 19-jähriger Kradfahrer hatte die Gewerbeparkstraße im Industriegebiet befahren. In Höhe der Eisenstraße verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Krad und stürzte zu Boden.

Beim Sturz wurde er schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Olpe gebracht. Das Motorrad rutschte gegen einen Zaun und wurde leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

