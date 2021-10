Drolshagen: Letztes Hochamt für Pastor Markus Leber

Drolshagen. Nach 15 Jahren feierte Pastor Markus Leber sein letztes Hochamt in Drolshagen. Gemeinsam mit Vikar Jairaj Kidangan wechselt er nach Lennestadt.

Nach 15 Jahren feierte Pastor Markus Leber am Sonntagmorgen sein letztes Hochamt in Drolshagen. Er wechselt, gemeinsam mit Vikar Jairaj Kidangan, in den pastoralen Raum Lennestadt. „Alles wahre Leben ist Begegnung“, heißt es in einem Zitat von Martin Buber, mit dem sich Leber am Sonntag aus der St.-Clemens-Kirche verabschiedete. „Früher wurde immer aufgezählt, was der gehende Priester alles gebaut hatte“, so Leber. Viel wichtiger seien aber die Begegnungen und daraus entstandene Freundschaften, die er in den letzten Jahren in Drolshagen gemacht habe.

„Also gut, meine Baubilanz war gar nicht schlecht in den letzten Jahren“, fügt er dann doch lachend hinzu. Zu seinen Projekten zählt der über zehn Jahre geplante und nun vollendete Umbau der Kirche und das besondere Altarbild: „Man kann anführen: Bekannt aus Film, Funk und Fernsehen“, das wohl nun erneute, wenn auch kleinere Wellen schlagen wird.

Altarbild das letzte „Bauwerk“

Denn auch Lebers letztes „Bauwerk“ ist inzwischen vollständig. Nun ist auch auf der klappbaren Außenseite des Altarbilds ein Motiv: Zu sehen ist auf dem oberen Teil die Verkündung des Engels an Maria und im unteren eine Begegnung, „ein Gespräch auf Augenhöhe“, wie Leber betont. Zwei Frauen in zeitgemäßer Bekleidung sitzen sich gegenüber und halten die Hände. Farblich ist die Außenseite an die Trauertage, Adventszeit und die Fastentage angepasst. Neben der Präsentation des weitergeführten Altarbilds war es Leber besonders wichtig, noch einmal Dank zu sagen und einen letzten Wunsch auszusprechen: „Es war immer sehr harmonisch“.

„Ihnen allen Danke für ihr Engagement und lassen Sie die Neuen, die kommen, nicht im Regen stehen“. Auch Vikar Jai bedankte sich bei den Gläubigen: „Mir haben viele Menschen aus dem Kirchspiel geholfen und trotz anfänglicher Sprachschwierigkeiten viel Verständnis und Geduld entgegengebracht.“ Besonders galt der Dank Markus Leber, der dem indischen Vikar eine gute Ausbildung in Drolshagen ermöglichte.

Nach dem Hochamt übernahmen Hans-Werner Voss (Kirchspiel Droshagen) und Bürgermeister Ulrich Berghof beim festlichen Empfang im St. Clemens Haus das Wort. „So erleben wir heute eine Premiere zumindest in der jüngeren Kirchengeschichte Drolshagens“, betonte Voss. „Ein amtierender Pfarrer verlässt normalerweise als Toter oder als Pensionär vielleicht das Pfarrhaus. Das einer versetzt wurde, das kannten wir noch nicht“.

Geschenk der Stadt Drolshagen

Wie Voss richte auch Bürgermeister Berghof seinen Dank an die beiden. Jairaj Kidangan sei im positiven Sinne auffällig gewesen, als er 2018 als „Draulzens Sunnyboy“ in die Gemeinde kam. Zu guter Letzt wurde auch hier Leber auf das Altargemälde angesprochen und zum Geschenk der Stadt Droshagen übergeleitet: „Für immer und ewig, zumindest so lange es dort hängt, wird das neue Altarbild mit deinem Namen in Verbindung gebracht werden“, so Berghof.

„Natürlich lässt es sich die Stadt Drolshagen nicht nehmen, euch, Markus und Jai, zum Abschied etwas mit auf den Weg zu geben“ – eingeleitet mit dem Bibelzitat „Denn sie sähen Wind und werden Sturm ernten“ überreichte der Bürgermeister den beiden daraufhin ein weiteres Gemälde mit den Worten „In Abwandlung an dessen vorgenannten Bibelzitats heißt es jetzt und hier: Wer ein Bild von Thomas Jessen säht wird ein Bild von Steffi Gräve-Lütticke ernten.“

