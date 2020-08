Drolshagen: Mann steuert Auto mit 3,5 Promille in Maisfeld

Drolshagen. Die Autofahrt eines 47-Jährigen in Drolshagen endete im Maisfeld. Als die Polizei eintraf, war das Erstaunen goß: Der Fahrer hatte 3,5 Promille.

Mit 3,5 Promille Alkohol in der Atemluft ist ein 47 Jahre alter Mann in Drolshagen am Steuer eines Autos erwischt worden. Er hatte den Wagen am Freitag gegen 22.30 Uhr in ein Maisfeld gesteuert, berichtete die Polizei Olpe am Montag.

Als die Polizisten nach einem Hinweis von Zeugen an der Unfallstelle an der Straße Vor der Birke ankamen, saß der Beschuldigte auf dem Fahrersitz und die Motorhaube war noch warm. Beim Versuch aus dem Auto auszusteigen, zeigte er deutliche Ausfallerscheinungen.

Daraufhin nahmen die Beamten einen Atemalkoholvortest bei dem Mann vor und nahmen ihn anschließend mit auf die Wache, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Zudem stellten sie den Führerschein und den Autoschlüssel sicher, untersagten ausdrücklich und mehrfach das Führen von Fahrzeugen und schrieben eine Anzeige.