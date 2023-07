Drolshagen: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Junkernhöh. Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall in Drolshagen.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, 19. Juli, um 14.15 Uhr auf der Kreisstraße K 15 im Bereich Junkernhöh. Ein 37-jähriger Motorradfahrer befuhr die K 15 aus Drolshagen kommend. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

