Drolshagen: Neues Heimatbuch zur 500-Jahr-Feier in 1977

Stellen das Buch „Die 500-Jahr-Feier 1977 in Drolshagen" am Freitagabend im Restaurant Schürholz vor (von links): Dr. Peter Vitt, Autor Heinz Joachim Sack und Bürgermeister Uli Berghof. Im Vordergrund zahlreiche Erinnerungen von 1977, unter anderem die Sonderbeilage der WP/WR.

Drolshagen. Heinz Joachim Sack stellt sein neues Buch vor. Rund 320 Seiten sind gespickt mit allen denkbaren Details des Drolshagener Jahrhundertereignisses.

Die 500-Jahr-Feier 1977 in Drolshagen – ein Fest der Freude und der Harmonie: So lautet der Titel des soeben erschienenen Heimatbuchs über die größten Festivitäten, die in der jetzt 544-jährigen Geschichte Drolshagens gefeiert wurden. Autor ist Heinz Joachim Sack, der regelrecht für diese Aufgabe prädestiniert erscheint, denn vor 44 Jahren war der damals 25-Jährige Angestellter in der Drolshagener Stadtverwaltung.

Er war seit 1976 als Verwaltungsangestellter Kontaktmann und Koordinator zum Bürgerausschuss in Sachen Stadtjubiläum. In der Rubrik „Angesprochen“ schrieb der damalige Redaktionsleiter der Westfalenpost, Walter Hense, über den engagierten Mitarbeiter Heinz Joachim Sack, den er für ein paar Fragen in seinem Büro besuchte: „Fürs Jubiläum voll im Geschirr.“ In das Nachschlagewerk hat Heinz Joachim Sack rund sechs Monate Zeit investiert. Das eindrucksvolle farbige Titelfoto des Buches zeigt Felix Stahlhacke als Ruprecht von der Pfalz in festlichem Gewand bei der Verlesung der Stadtrechts-Verleihungsurkunde sowie die beiden Herolde Thomas Stahlhacke und Heinz Stachelscheid.

Rund 320 Seiten sind gespickt mit allen denkbaren Details des Drolshagener Jahrhundertereignisses. Aufgelockert wurden die Berichte mit über 300 Fotos und Abbildungen. Wer vor 44 Jahren dabei war, wird in diesem Buch sicherlich zahlreiche Familienmitglieder, Verwandte, Bekannte und Freunde wiederfinden. Aber auch die Nachkommen könnten beim Durchstöbern ihre Eltern, Verwandte oder die damaligen politischen Größe finden.

Grußwort vom Bürgermeister

Im Vorwort stellt der Verfasser Heinz Joachim Sack fest: „Wenn ein Geburtstag richtig gefeiert wurde, dann trifft dies in besonderer Weise auf die 500-Jahr-Feier der Stadt Drolshagen im Jahre 1977 zu.“ Die mit vielen Terminen gespickte prachtvolle Festwoche im Juni, bei der alle Altersgruppen Berücksichtigung fanden, ist der beste Beweis. Bürgermeister Uli Berghof, der zum Zeitpunkt des Jubiläums acht Jahre war und in Olpe lebte, verfasste ein Grußwort, in dem er darauf einging, dass er in den letzten Jahren immer wieder einzelne Informationen über das Jubiläumsjahr erhalten habe.

„Es scheinen eindrucksvoll und bemerkenswerte Tage gewesen zu sein, ansonsten hätten sie sich nicht so sehr in das menschliche Gedächtnis einzelner Drolshagenerinnen und Drolshagener eingeprägt. Mehrfach habe ich mich gefragt, wie unsere kleine Stadt so etwas Großartiges auf die Beine stellen konnte.“ Und dass das Jubiläumsjahr jetzt von Heinz Joachim Sack verschriftlicht wurde, dafür war der Bürgermeister ausgesprochen dankbar, wie er bei der Buchpräsentation im Restaurant Schürholz betonte.

Verkaufspreis: 20 Euro Der Verkaufspreis beträgt 20 Euro. Die ISBN, zum Bestellen im Buchhandel, lautet: 978-3-944157-54-2. Die Verkaufsstellen in Drolshagen sind: Buchhandlung „Am Markt“, Frischemarkt Dornseifer und Restaurant Schürholz sowie Getränke Reese, Berlinghausen, Haus Dumicketal, Dumicke, Haus Wigger, Hützemert, Gastof Viedenz, Husten und beim Autor.

Dr. Peter Vitt, Leiter der Geschichtswerkstatt des Heimatvereins, erinnerte daran, dass es vor über 500 Jahren in Drolshagen wenig zu feiern gab, denn die Bürger waren damit beschäftigt, die Stadt zu ummauern und die Schützengilde hatte die Bewachung übernommen. Werbemittel und Werbebotschaften, die zehntägige Festwoche, die unter anderem einen Historischen Festzug mit 1400 Aktiven beinhaltete, ein Pontifikalamt und ein Seniorenfußballspiel der Stadtauswahl Drolshagen gegen den damaligen Fußballvizemeister FC Schalke 04 auf dem Sportplatz „Am Buscheid“ enthält, all das ist bebildert in dem neuen Buch zu finden. Und wer wusste schon, dass die Wurzeln der Familie des früheren Bundespräsidenten Walter Scheel und die des früheren Weihbischofs von Paderborn und späteren Bischofs von Würzburg, Prof. Dr. Paul-Werner Scheele, in Husten bzw. Halbhusten liegen?

