Drolshagen: Neues Übergangsheim kommt per Lkw

Auf dem Festplatz an der Lohmühle in Drolshagen wird eine neue Flüchtlingsunterkunft aufgebaut, die aus acht Containern zusammengefügt wird.

Drolshagen. Weil der Neubau in der Wünne nicht schnell genug vollzogen werden kann, entsteht nun ein Provisorium auf dem Festgelände.

Schwere Lkw fuhren heute Morgen auf das Festgelände an der Lohmühle in Drolshagen. Sie brachten insgesamt acht Container, die auf eine vorher planierte Fläche des Schotterplatzes gehoben werden. Zusammen bilden diese Container eine Wohnanlage, die Flüchtlingen als Unterkunft dienen soll. Die Stadt hatte sich für diese Übergangslösung entschieden und die Container für zwei Jahre angemietet, weil die Notunterkunft in der Wünne in absehbarer Zeit nicht mehr genutzt werden kann.

Zudem hat sich die Stadt die Option einräumen lassen, die Anmietung bei Bedarf um drei Jahre zu verlängern. In der Wünne soll ein Neubau entstehen, der die vorhandene Unterkunft ersetzt, allerdings wird dies zu lange dauern, sodass das Provisorium an der Lohmühle als Übergang geschaffen wird.

