Blaulicht Drolshagen: Pkw-Fahrer schläft nach Unfall am Steuer ein

Drolshagen. Eine deutliche „Fahne“ schlug der Polizei entgegen, als sie einen Pkw-Fahrer in dessen Auto weckte.

Ordentlich „getankt“ hatte augenscheinlich ein Autofahrer in Drolshagen. Nachdem Anwohner in der „Alte Landstraße“ am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr zunächst einen lauten Knall hörten, stellten sie wenig später einen schlafenden Mann auf dem Fahrersitz eines Autos fest. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten die Beamten nicht nur eine deutliche Alkoholisierung des 35-Jährigen feststellen, sondern fanden auch schnell eine entsprechende Unfallstelle.

Augenscheinlich war der Mann mit seinem PKW über eine Verkehrsinsel gefahren und hatte dabei die angebrachten Verkehrszeichen beschädigt. Der 35-Jährige wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizeibeamten fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

