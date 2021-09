Drolshagen: Polizei stoppt illegal aufgemotzten Roller

Die Polizei in Drolshagen hielt einen getunten Roller an.

Drolshagen. 100 statt 25 km/h: Der Polizei in Drolshagen ist ein massiv aufgerüsteter Roller aufgefallen. Am Stadtpark hielten sie den 16-jährigen Fahrer an.

Ein massiv aufgerüsteter Roller ohne Betriebserlaubnis ist der Polizei am Mittwoch in Drolshagen ins Netz gegangen. Das Zweirad war einer Streife gegen 19.20 Uhr aufgefallen, weil es ohne Kennzeichen im Bereich des Stadtparks stand und zuvor über die Gerberstraße dorthin gefahren wurde, obwohl die Strecke für für motorisierte Zweiräder gesperrt ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei der ersten Überprüfung fiel bereits auf, dass der Roller mit einem nicht serienmäßigen Sportauspuff ausgestattet und offensichtlich umfangreich technisch verändert war. Auf dem Rollenprüfstand bestätigten sich die Angaben des 16-jährigen Fahrers, dass der als Mofa mit 25 km/h ausgewiesene, führerscheinfreie Roller tatsächlich eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 100 km/h erreichen würde.

