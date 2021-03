Drolshagen: Polizei sucht Hinweise nach Unfallflucht

Drolshagen. In Hützemert ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Hinweise.

Auf einem Firmengelände in der Hauptstraße in Drolshagen-Hützemert kam es an einer Lagerhalle am Montag (1. März) zwischen 6.25 und 6.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der bisher noch unbekannte Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, wie die Polizei Olpe mitteilt.

Dabei wurde der Unfall auf Video aufgenommen. Die Polizei geht daher derzeit von folgendem Ablauf aus: Ein Unbekannter fuhr mit einem Lkw-Gespann, das aus einem geschlossenen Kasten-Lkw und einem -Anhänger bestand, auf das Grundstück und wendete dort. Beim Rückwärtsfahren stieß der unbekannte Verursacher mit der hinteren, rechten Anhänger-Ecke an die Lagerhalle. Der Fahrzeugführer stieg nach dem Unfall aus, begutachtete den entstandenen Schaden und verließ dann die Unfallörtlichkeit in Richtung Hauptstraße.

Auf dem Videomaterial ist erkennbar, dass der Verursacher männlich ist, der Lkw weiß war und auf dem Anhänger der Schriftzug „HERMES“ stand. Bisherige Ermittlungen verliefen negativ. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

