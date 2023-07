Drolshagen: Radfahrerin verletzt sich bei Sturz

Eichenermühle. Durch einen Fahrfehler kam eine 64-Jähriger zu Fall. Ein Rettungwagen war im Einsatz.

Ein Fahrradunfall hat sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr in Eichenermühle ereignet. Eine 64-jährige Frau hatte mit ihrem E-Bike die Straße befahren, als sie nach Angaben der Polizei aufgrund eines Fahrfehlers stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. An dem Pedelec entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

