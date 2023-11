Drolshagen: Rathausschlüssel für die jecken „Hähnchen“

Drolshagen Die Dräulzer Weiberfastnacht startete am Samstag in die neue Session. Mit Spannung wurde die Übergabe des Rathausschlüssels erwartet.

Die Dräulzer Weiberfastnacht eröffnete am Samstag die fünfte Jahreszeit und hatte zusammen mit ihrem Kooperationspartner, dem SC Drolshagen, in die Vier-Jahreszeiten-Halle auf dem Festplatz Lohmühle geladen. „Jubel, Trubel, jecke Tön, Dräulzer Karneval der ist so schön“, lautet das diesjährige Sessionsmotto in der Rosestadt. Neben den bunt kostümierten Jecken konnte Larissa Braun, erste Vorsitzende des Präsidiums um Anke Braun, Melanie Käseberg, Petra Püttmann und Katja Stahl, viele Ehrengäste begrüßen. Darunter den Elferrat aus Belmicke, mit dem, wie Braun betonte, „eine wunderbare Freundschaft besteht“.

Umrahmt von den großartigen Tänzen der fünf Garden mit ihren insgesamt rund 80 Tänzerinnen erhielt Bürgermeister Uli Berghof den Rathausschlüssel von der Gruppe „Ladykracher“ zurück. „Ich hoffe, ihr habt die Zeit des teilweise leeren Rathauses dazu genutzt und nochmal gründlich durchgeputzt, damit sich der Uli am Montag wieder so richtig wohlfühlen kann“, so Larissa Braun.

Rathausschlüssel geht an die jecken „Hähnchen“

Sodann wurde die spannendste Frage des Abends, wer denn wohl 2024 den Rathausschlüssel bekommt, unter großem Jubel und einem kräftigen dreifachen Drolau gelöst. Es ist die Gruppe „Hähnchen“ um Nadine Dahl-Engel. Die närrischen Weiber hatten Anfang der 2000er zuletzt die Macht über das Rathaus. Seit 1963 gibt es die Gruppe, die aus Damen im Alter von ganz jung bis über 70 besteht. „Wir freuen uns wirklich sehr“, strahlten Nadine Dahl-Engel und ihre Mitstreiterinnen auf der Bühne. Danach gab es kölsche Tön mit der Band Kölsch Connection bis zum Abwinken. Die nächsten Termine des Karnevals in der Rosestadt: am 28. Januar 2024 ist Kinderkarneval und am 8. Februar 2024 Weiberfastnacht.

