Drolshagen: Rollerfahrer fährt Schülerin an und flüchtet

Drolshagen. Ein Rollerfahrer hat ein Mädchen in Drolshagen angefahren und damit leicht verletzt. Der Polizei war er offenbar schon kurz zuvor aufgefallen.

Ein Rollerfahrer hat am Sonntag gegen 20.20 Uhr eine Schülerin in Drolshagen angefahren und ist geflüchtet. Die junge Radfahrerin wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Mutter verfolgte den Rollerfahrer bis zum Seniorenzentrum St. Gerhardus. Dort stellte sie ihn zur Rede. Als sie ankündigte die Polizei zu verständigen, stieß der Rollerfahrer sie zur Seite und fuhr davon.

Die Polizei vermutet, dass er zu einer größeren Gruppe gehörte, die einer Streifenwagenbesatzung auf dem Weg von Hützemert in Richtung Drolshagen kurz zuvor bereits aufgefallen war. Die Polizeibeamten wollten die Gruppe kontrollieren, woraufhin die Rollerfahrer in Richtung Innenstadt flüchteten. Auf Höhe des Marktplatzes bog einer der Zweiradfahrer nach rechts in die Straße „Im Höfchen“ ab. Das Versicherungskennzeichen am Roller war nach oben umgeknickt. In der Sackgasse sahen sie den Rollerfahrer über eine schmale Brücke fahren, danach verloren die Beamten den Sichtkontakt. Kurz darauf soll sich der Unfall ereignet haben.

Der Rollerfahrer soll etwa 14 Jahre alt und schlank gewesen sein. Nach der Zeugenaussage hat er kurze dunkelblonde Haare und trug einen schwarzen Helm, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose mit weißem Strich an der Seite und schwarze Schuhe. Der Roller war bordeauxrot. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

