Drolshagen: Schon wieder Vandalen im Stadtpark aktiv

Drolshagen. Zum wiederholten Mal haben unbekannte Vandalen im Stadtpark Lohmühle in Drolshagen gewütet. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Stadtpark in Drolshagen kam es in den vergangenen Wochen mehrfach zu Sachbeschädigungen. Dabei wurden einzelne Holzbohlen von Bänken zerbrochen bzw. beschädigt. Die bisher Unbekannten sägten außerdem eine wertvolle Tanne an, teilt die Polizei in Olpe mit.

Wiederholungsfall

Nachdem Reparaturen an den Bänken durch den städtischen Bauhof vorgenommen wurden, kam es am vergangenen Wochenende erneut zu Sachbeschädigungen. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.