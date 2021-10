Drolshagen: Schwerer Unfall - Geländewagen kracht gegen Baum

Hützemert. Ein Geländewagen kommt am Samstag bei Hützemert von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße 8 zwischen Hützemert und Belmicke (Belmicker Weg) wurden am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt, eine Person davon schwer. Ein Subaru Forester, zugelassen im Kreis Olpe, befuhr gegen 13.30 Uhr die Kreisstraße von Belmicke in Richtung Hützemert. Etwa 300 Meter hinter dem Abzweig nach Feldmannshof kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, drehte sich, prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum am Straßenrand und blieb auf einer Wiese stehen.

Eine Person, vermutlich der Fahrer oder die Fahrerin, konnte von Ersthelfern des DRK aus dem Autowrack befreit werden. Die zweite Person wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Drolshagen mit hydraulischem Gerät aus dem Autowrack befreit werden, wie Feuerwehr-Sprecher Alexander Schürholz vor Ort berichtete. Wegen der schweren Verletzungen dieser Person wurde ein Rettungshubschrauber aus Köln angefordert, der die verletzte Person in eine Klinik flog.

Der Pkw prallte mit der Beifahrerseite gegen diesen Baum. Foto: Volker Eberts / WP

Die Ursache des Unfalls auf der trockenen Straße ist völlig unklar. Wegen der ungeklärten Umstände gab die Polizei vor Ort keine Informationen über Alter und Herkunft der beiden Insassen bekannt, nur, dass sich eine männliche und eine weibliche Person in dem Fahrzeug befanden. Die Staatsanwaltschaft in Siegen hat die Ermittlungen übernommen.

K 8 mehrere Stunden gesperrt

Der Löschzug Drolshagen war mit drei Fahrzeugen und ca. 15 Einsatzkräften am Unfallort, zusätzlich Polizei, Rettungsdienst und das DRK. Die K 8 ist immer noch voll gesperrt, bis die Ermittlungen und Aufräumarbeiten abgeschlossen sind.

