Drolshagen: Seniorin übersieht Rollerfahrerin - Unfall

Drolshagen. Zu einem klassischen Abbiegeunfall kommt es in Drolshagen. Dabei hatte eine 17-jährige Rollerfahrerin Glück im Unglück.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag (24. Mai) gegen 14.35 Uhr auf der Benolper Straße in Drolshagen zwischen einer 86-jährigen Pkw-Fahrerin und einer 17-jährigen Fahrerin eines Motorrollers ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 17-Jährige die Straße in Richtung Drolshagen. Sie beabsichtigte nach links in die Lindenstraße einzubiegen. Dafür verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Die ihr folgende Autofahrerin wollte zeitgleich den Motorroller überholen.

Als die Rollerfahrerin zum Einbiegen einsetzte, befand sich der Pkw bereits neben ihr, sodass die Fahrzeuge kollidierten. Die Rollerfahrerin stürzte und verletzte sich. Sie wurde vor Ort vor einem Rettungswagenteam behandelt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen im jeweils vierstelligen Eurobereich.

