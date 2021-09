Drolshagen: Teure Baumaschine aus Rohbau gestohlen

Drolshagen. Diebe haben eine Baumaschine im Wert von 7000 Euro aus einem Rohbau in Wegeringhausen gestohlen.

Zwischen Dienstag (28. September, 18 Uhr) und Mittwoch (29. September, 7.20 Uhr) sind Unbekannte in einen Rohbau in der Kölner Straße in Wegeringhausen eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stiegen die Täter durch ein geöffnetes Fenster in das Gebäude ein. Sie entwendeten eine hochwertige Baustellenmaschine im Wert von rund 7000 Euro sowie einen Baustellenstrahler. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.

