Drolshagen. Mit einem Reichweitenverlängerer haben Unbekannte in Drolshagen einen BMW gestohlen. Das Fahrzeug konnte von der Polizei sichergestellt werden.

Drolshagen: teurer BMW mit Reichweitenverlängerung gestohlen

Im Rahmen eines Einsatzes zur Kriminalitätsbekämpfung fielen Polizisten der Polizeiwache Olpe, am Mittwoch gegen 1 Uhr, in der Schillerstraße zwei Fahrzeuge auf, darunter ein weißer BMW. Als die Beamten zur Kontrolle ihren Streifenwagen wendeten, beschleunigten die Fahrer die Pkw und versuchten, in Richtung B54 Hützemert zu flüchten. Nachdem kurzzeitig kein Sichtkontakt bestand, stellten die Beamten den BMW in der Straße „Hühnerseifen“ fest. Dieser rollte ihnen führerlos, mit laufendem Motor, rückwärts entgegen und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Den Polizisten wurde kurz danach eine männliche Person im Bereich des „Krummer Weg“ gemeldet, die dort in den Wald gelaufen sei. Eine Nachsuche verlief negativ. Dafür fanden die Beamten einen sogenannten „Reichweitenverlängerer“. Solche Geräte werden von Autodieben eingesetzt, um Fahrzeuge zu stehlen, die mit einem Keyless-go-System ausgestattet sind. Anfällig sind moderne, meist hochpreisige Fahrzeuge, die vom Eigentümer vor der Haustür abgestellt wurden und deren Zündschlüssel zum Beispiel im Haus in der Nähe der Haustür liegen.

Der Besitzer des BMW erschien zwischenzeitlich am Fundort. Er gab an, dass ihm der Pkw gestohlen wurde. Dieser wurde anschließend zur Spurensicherung sichergestellt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Das zweite Fahrzeug ist weiter flüchtig. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.