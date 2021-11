Drolshagen: Teures Werkzeug aus Transporter gestohlen

Drolshagen. Hochwertiges Werkzeug bleibt eine beliebte Beute. Unbekannte Diebe schlugen diesmal in Drolshagen zu.

Schon wieder ein Werkzeugdiebstahl im Raum Olpe/Drolshagen. Unbekannte haben aus einem Transporter, der im Postweg in Drolshagen geparkt war, in der Nacht zum Donnerstag verschiedene Werkzeuge entwendet. Am Donnerstagmorgen bemerkte der Fahrer, dass das Türschloss beschädigt war und hochwertige Arbeitswerkzeuge der Marke Bosch (zwei Akkuschrauber, jeweils ein Schlagschrauber und ein Winkelschleifer) sowie eine sogenannten „Alligatorsäge“ der Marke Makita gestohlen wurden.

Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Eurobereich. Zudem liegt der entstandene Sachschaden an dem Kleintransporter im dreistelligen Eurobereich. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

