Drolshagen: Unbekannte beschädigen Hauswand mit Chlor

Drolshagen. Weil ein Anwohner keine Fassadenreinigung in Auftrag gab, sprühten zwei Männer Chlor auf ein Haus in Drolshagen. Der Schaden liegt bei 5000 Euro.

Mit Chlor haben zwei Männer am Donnerstag eine Hauswand in der Heinrich-Bone-Straße in Drolshagen beschädigt. Gegen 14.50 Uhr spritzten sie die Substanz aus einer großen Sprühflasche an das Mehrfamilienhaus, berichtet die Polizei Olpe. Zuvor hatten sie einem Bewohner angeboten, die Fassade zu reinigen, was dieser jedoch ablehnte.

Nach der Sachbeschädigung flüchteten die Täter in einer blauen Mercedes A-Klasse mit französischem Kennzeichen in unbekannte Richtung. Am Heck des Fahrzeugs befand sich links neben dem Kennzeichen ein Aufkleber mit einem großen, roten „A“. Erste Ermittlungen blieben ohne Ergebnis. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Zeugen beschrieben die Männer folgendermaßen:

1. Täter: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkle Haare, dunkler Teint, Vollbart, kräftige Statur.

2. Täter: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß, dunkle Haare, dunkler Teint, schlanke Statur, kein Bart.

Beide trugen stark ausgeblichene Malerbekleidung. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.