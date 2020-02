Drolshagen: Unbekannte stehlen Zigaretten aus Supermarkt

Drolshagen. Die Polizei sucht Diebe, die in einem Supermarkt in Drolshagen Zigaretten gestohlen haben. Ein Täter wurde von einer Kassiererin erwischt.

In einem Supermarkt in der Hagener Straße in Drolshagen haben unbekannte Täter am Dienstag Tabakwaren gestohlen. Eine Kassiererin beobachtete, wie sich ein Mann zwischen 8.20 und 8.25 Uhr mehrere Schachteln Zigaretten in die Hosentasche steckte, berichtete die Kreispolizeibehörde Olpe am Mittwoch.

Als sie den Dieb ansprechen wollte, flüchtete er mit einem weiteren Mann und stieg in einen grauen Audi mit einem Kennzeichen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. In diesem saßen bereits zwei weitere Männer sowie ein Supermarktkunde, der kurz zuvor eine Schachtel Zigaretten gekauft hatte. Sie fuhren mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Drolshagen-Mitte.

Fahndung im Umfeld blieb erfolglos

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung im Umfeld des Supermarktes ein, blieb bei der Suche aber erfolglos. Wie viele Schachteln die Täter entwendeten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Zeugen haben die Tatverdächtigen beschrieben als mittelgroß, mit schlanker Statur und osteuropäischem Aussehen. Sie sollen zwischen 35 und 45 Jahren alt gewesen sein und trugen dunkle Bekleidung. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.