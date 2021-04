Eine 53-Jährige ist bei einem Unfall auf der B55 bei Drolshagen-Eichen leicht verletzt worden. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Unfall Drolshagen: Verletzte und hoher Schaden bei Unfall in Eichen

Drolshagen/Eichen. Bei einem Unfall in Eichen ist eine Autofahrerin am Mittwochmorgen verletzt worden. Ihr Auto musste stark beschädigt abgeschleppt werden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 55 in Drolshagen-Eichen ist am Mittwochmorgen eine 53-Jährige leicht verletzt worden. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Laut Aussage der Polizei war sie von der Straße „Unterdorf‘“ gestartet und wollte an der Abzweigung nach links in Richtung Iseringhausen abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Transporter aus Richtung Iseringhausen und wollte ebenfalls abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich die Frau verletzte.

Da sich nach ersten Angaben die Fahrertür nicht öffnen ließ, wurde auch die Feuerwehr mit alarmiert. Die konnte aber vor Ausrücken wieder abbrechen. Der Wagen der Frau musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro.