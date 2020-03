Bei einem Unfall in Drolshagen ist eine Frau leicht verletzt worden.

Drolshagen. Ein Autofahrer missachtete in Drolshagen-Iseringhausen die Vorfahr einer 46-Jährigen. Durch die Kollision wurde sie leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Iseringhausen am Samstag ist eine 46 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt worden. Ein 30-Jähriger missachtete gegen 12 Uhr die Vorfahrt der Autofahrerin an der Einmündung Antoniusstraße/Waldweg.

Nach Polizeiangaben hat er das Auto der Frau übersehen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.