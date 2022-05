Drolshagen: Warum der Papenberg kein Bauland wird

Drolshagen. Eine Ausweisung als Bauland würde, so die Verwaltung, von der Bezirksregierung mit Sicherheit abgelehnt.

Die Verwaltung ist deutlicher als die Kommunalpolitik: Doch beide sind sich einig, dass ein Antrag Drolshagener Bürger keine Zustimmung findet. In einem entsprechenden Schreiben hatten mehrere Unterzeichnet beantragt, große Flächen am Papenberg, derzeit landwirtschaftliche Nutzfläche, in Bauland umzuwidmen. Ein entsprechendes Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans solle eingeleitet werden, so der Antrag an den Rat. Insgesamt geht es um rund 20.000 Quadratmeter, die sieben Eigentümerinnen und Eigentümern gehören. Sie planen, das Gelände mit Ein- und Zweifamilienhäusern sowie nach Absprache mit Mehrfamilienhäusern mit höchstens vier Einheiten zu bebauen. Im Antrag heißt es unter anderem: „Die Antragsteller sind alteingesessene Bürger der Stadt Drolshagen und sind am allgemeinen Geschehen sowie der Entwicklung der Stadt und dessen Stadtbilds sehr engagiert.“ Die Neuausweisung, so die Antragsteller, wäre sinnvoller als die von der Aufsichtsbehörde bevorzugte Methode der Nachverdichtung, weil dies entweder nicht zum Erfolg führe oder den Charakter des gewachsenen Ortes verändere.

+++Lesen Sie auch: Warum der Rasenmäher ein Feind der Honigbiene ist+++

Als sich am Dienstag der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt damit zu befassen hatte, lag den Ausschussmitgliedern eine entsprechende Beschlussvorlage der Verwaltung vor. Darin heißt es unter anderem: „Die Antragsteller sind mit Verweis auf das Baulandprogramm der Stadt Drolshagen zu informieren, dass die Fläche zunächst nicht als Potenzialfläche in das Baulandprogramm aufgenommen und hierfür kein entsprechendes Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes bzw. der Aufstellung eines Bebauungsplanes eingeleitet wird.“ Der künftige Umgang mit diesen Flächen sei abhängig davon, wie das bestehende Baulandprogramm für den Zentralort umgesetzt werde.

Weitere Flächen benannt

Bereits im März hatte sich der Haupt- und Finanzausschuss mit diesem Antrag befasst, inzwischen hatten die Antragsteller Unterlagen nachgereicht und weitere, allerdings sehr kleine, Teilflächen hinzugefügt. Da die Stadt Drolshagen schon jetzt einen Flächenüberhang von über 30 Hektar Wohnbaufläche im gesamten Stadtgebiet aufweise, dem künftig eine Neuausweisung von mehr als 5 Hektar an Wohnbaufläche gegenüberstehen werde, gelte es, im Rahmen des sogenannten Gegenstromprinzips „die bis heute unverbrauchten Reserveflächen sinnvollerweise zu reduzieren, um zukünftig ein möglichst hohes Kontingent an neuen Wohnbauflächen erhalten zu können“, so die Verwaltung, anstatt noch weitere Flächen hinzuzufügen. Das am Papenberg in Frage kommende Areal werde zudem immissionsschutzrechtlich von einem land- und forstwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb begrenzt. Der Papenberg gelte zudem als Naherholungsbereich. Allerdings sei die angefragte Fläche räumlich günstig zur Innenstadt gelegen und ideal zur Sonne hin ausgerichtet. Unter Verweis auf diese Rahmenbedingungen könne „gesichert davon ausgegangen werden, dass eine landesplanerische Anfrage zwecks Änderung des Flächennutzungsplanes zum jetzigenZeitpunkt durch die Bezirksregierung Arnsberg abschlägig beschieden würde“, heißt es seitens der Verwaltung. Auch würden die Planungen der Stadt hinsichtlich künftiger Wohnbauflächen durch solch einen Schritt konterkariert.

Die Mitglieder des Ausschusses waren weniger ablehnend, ohne die Realitäten zu leugnen. Hier kam der Wunsch auf, zu erfahren, welche Ergebnisse die Verwaltung hinsichtlich einer Abfrage bei den Eigentümern von Bauflächen zusammengetragen hat - Bürgermeister Uli Berghof (CDU) verwies hier auf den nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Unterm Strich gab es einhellige Zustimmung zum Verwaltungsvorschlag, verbunden mit der Bitte, das Areal zumindest im Auge zu behalten, sollten die bisherigen Überlegungen der Stadt hinsichtlich des Baulandmanagements erfolglos verlaufen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe