Drolshagen: Weiß lackierte Felgen vom Mercedes geklaut

Drolshagen. Autoreifen mitsamt der Felgen eines in der Alten Dorfstraße in Drolshagen geparkten Mercedes wurden geklaut.

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag (30. Juli) und Sonntag (31. Juli) Autoreifen mitsamt der Felgen eines in der Alten Dorfstraße in Drolshagen geparkten Mercedes entwendet. Dabei waren die Felgen an den Reifen weiß lackiert. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

+++ Lesen Sie hier: „Layla-Organist“: Zuhause bei „TikTok-Star“ Jürgen Poggel +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe