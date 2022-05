Drolshagen: Wie das Städtchen landesweit Vorbild werden will

Drolshagen. In der Kommunalpolitik reichen die Meinungen von Skepsis bis Euphorie, der Bürgermeister nennt es „Herzensangelegenheit“.

Von Euphorie bis Skepsis reicht die Bandbreite dessen, was als Reaktion der Drolshagener Kommunalpolitik auf das folgte, was im nüchternsten Verwaltungsdeutsch „Beantragung von Fördermitteln des Landes NRW zur Erarbeitung eines Masterplans für ein nachhaltiges Quartier in Drolshagen“ heißt, von seinen geistigen Vätern aber mit nicht weniger als die „Neuerfindung des Dorfes“ getauft wurde.

Es geht um ein Baugebiet im Bereich Buscheid, zwischen der vorhandenen Wohnbebauung und der Zufahrt zur Wünne, entlang der Bundesstraße. Hier sollen keine herkömmlichen Ein- oder Mehrfamilienhäuser entstehen, sondern eine Wohnsiedlung, neudeutsch „Quartier“, über deren genaues Aussehen und deren Struktur noch gar nicht feststeht. Das Projekt ist aber so vielversprechend, dass die Bezirksregierung bereits 250.000 Euro Fördermittel für die Planung zugesagt hat, die Stadt Drolshagen muss an Eigenmitteln 62.500 Euro zuschießen. Auf 3,5 Hektar soll ein genossenschaftlich getragenes Wohnprojekt entstehen, dessen Entstehung vom Wissenschaftszentrum Berlin begleitet wird. Mit Prof. Dr. Andreas Knie aus Berlin haben laut Beschlussvorlage mehrere Abstimmungsgespräche zwischen Stadt, Heimatministerin Ina Scharrenbach und der Bezirksregierung Arnsberg stattgefunden. Der durch die Fördersumme angestrebte Masterplan soll als „Blaupause“ für ähnlich strukturierte Infrastrukturentwicklungen in anderen NRW-Kommunen nutzbar sein und Vorläufer wie Grundlage für den speziell für das Zukunftsquartier zu erarbeitenden Bebauungsplan sein. „Die Erfordernisse des Klimaschutzes sowie der sozialen Gerechtigkeit sollen dabei mit modernen Mobilitätsangeboten und dezentralen Versorgungsformen in einer genossenschaftlichen Organisationsform realisiert werden. Die Anlagesoll modular entwickelt werden, sich selbst versorgen und dabei den Charakter der Vorläufigkeit und des Provisorischen erhalten, um die Sozialstrukturen der heutigen Gesellschaften auch baulich besser abzubilden“, heißt es in dem Entwurf.

Melcher: „Schritt in die richtige Richtung“

Vorbehaltlose Zustimmung am Donnerstag im Rat durch die CDU. Georg Melcher: „Schon vor dem Ukraine-Krieg hat der plötzlich für jeden sichtbar gewordene Klimawandel uns die Notwendigkeit einer Wende hin zur Nachhaltigkeit aufgezeigt.“ Die Gesellschaft müsse neue Wege gehen, auch bei der Schaffung von Wohnraum. „Es kann nicht sein, dass wir immer nur versiegeln und neue Infrastruktur schaffen“ so wie es seit Jahrzehnten getan worden sei. „Das hier ist der Schritt in die richtige Richtung, hoffentlich findet es Nachahmer und Drolshagen wird ein Pilotprojekt für ganz Nordrhein-Westfalen.“ Nicht minder positiv sieht es die UDW. Andreas Wintersohl freute sich: „Dann müssen wir die CDU ja nicht überzeugen.“ Seine Fraktion habe ein in Grundzügen ähnliches Projekt an Bürgermeister Uli Berghof (CDU) herangetragen, „in dem, was hier vorliegt, ist noch ganz viel davon enthalten“. Das Projekt werde nicht schlagartig die gesamte Stadt umkrempeln und zukunftsfähig machen, „aber man muss nicht immer anderen Trends hinterherhecheln, sondern kann auch selbst welche setzen“. Er dankte Berghof für dessen Hartnäckigkeit und Verantwortungsbewusstsein, den Mut zu haben, ein solches Projekt anzugehen.

+++Lesen Sie auch: Warum ein Geistlicher aus dem Pastoralen Raum Wenden versetzt wurde+++

Deutlich vorsichtiger als sein Fraktionschef: Andreas Wigger (CDU). Es gebe viele Unwägbarkeiten und vor allem die Frage, ob die Bevölkerung so weit sei, ein solches Wohnprojekt zu akzeptieren. „Aber das müssen wir testen, sonst werden wir es nie erfahren.“ Und trotz noch weniger Euphorie kündigte auch die UCW an, das Projekt mitzutragen. Winfried Behme: „Entscheidend wird sein, wie die Bevölkerung sich verhält. Es kann ja nicht sein, dass wir so etwas für Attendorner, Bergneustädter oder Olper entwickeln, es muss für Drolshagener sein.“ Bürgermeister Berghof entgegnete, all diese Fragen seien Teil des Masterplans, der den weiteren Planungen vorausgehe. Und nachdem auch die SPD signalisiert hatte, den Weg mitzugehen (Axel Gosmann: „Wir tragen es mit und werden dann sehen, ob der Endkunde mitgeht“), fiel das Votum für den Plan einstimmig aus. Berghofs Schlussworte: „Das ist mir eine Herzensangelegenheit und ich bin überzeugt, das wird ein Meilenstein für Drolshagen.“

Als nächster Schritt wird nun formell der Antrag auf Fördermittel gestellt, damit dann die eigentliche Planung starten kann, bei der die Bevölkerung hinzugezogen werden soll.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe