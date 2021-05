Josef Theile-Schürholz (82) kann sich noch genau an die Ereignisse aus dem April 1945 in Hützemert erinnern. Seinem Sohn Jörg (rechts) hat er oft davon erzählt. Auf dem alten Foto ist der Sturmtiger neben dem Elternhaus von Josef Theile-Schürholz in Hützemert zu sehen, der eine todbringende Granate auf den Drolshagener Kirchturm hätte abfeuern können. Nur dank einer Befehlsverweigerung wurden vermutlich viele Leben gerettet.