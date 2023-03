Blaulicht Drolshagen: Zu schnell und mit Alkohol in Verkehrskontrolle

Drolshagen. Die Polizei zieht in Drolshagen einen Verkehrssünder aus dem Verkehr.

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle hielten Beamte des Verkehrsdienstes am Montag um 16.09 Uhr einen Autofahrer auf der Kölner Straße an. Der 58-Jährige hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht der Polizisten. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen „Trunkenheit im Verkehr“.

