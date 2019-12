Verkehrsunfall am Montagabend auf der Kreisstraße 13: Ein 23-jähriger Mann aus Drolshagen verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich. Die Insassen wurden leicht verletzt.

Drolshagen. Junger Mann verliert am Montagabend zwischen Essinghausen und Wenkhausen in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Straße wird gesperrt.

Drolshagener Autofahrer (23) überschlägt sich auf der K 13

Verkehrsunfall am späten Montagabend in Drolshagen: ein 23-jähriger Drolshagener fuhr auf der K 13 von Essinghausen in Fahrtrichtung Wenkhausen, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen mit drei Personen besetzten Pkw verlor. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und überschlug sich schließlich.

Dabei wurden sowohl der Fahrer als auch seine Mitfahrer (14 und 17 Jahre jung) leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K 13 in beide Richtungen komplett gesperrt. Neben der Polizei waren auch Rettungsdienst und die Feuerwehr Drolshagen im Einsatz.