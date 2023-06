Durch Nazis geächtet: Olper Antiquar sammelt besondere Kunst

Kreis Olpe. In der NS-Zeit haben Nazis Museen „gesäubert“. Tausende Kunstwerke wurden verbannt. Dr. Gerhard Schneider aus Olpe hat einige gesammelt.

Für Dr. Gerhard Schneider ist die Verleihung des Kulturpreises 2023 des Kreises Olpe „in erster Linie Anerkennung einer Lebensaufgabe“. Sein halbes Leben hat sich der inzwischen 84-Jährige mit dem „massivsten Kulturbruch in der deutschen Geschichte“ beschäftigt und von den Nationalsozialisten verfemte Kunst expressiver Gegenständlichkeit wiederentdeckt, gesammelt und der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Deshalb war es auch kein Zufall, dass der seit 1983 in Rhode wohnende Kunstsammler und Antiquar nach der Feierstunde im Olper Kreishaus seine Ehrengäste zum obligatorischen Gruppenfoto vor das Bild von Magnus Zeller mit dem Titel „die apokalyptischen Reiter“ (1914) aus seiner Sammlung bat.

Nach seinem Umzug in den Kreis Olpe fing für den in Marsberg geborenen ehemaligen Gymnasiallehrer alles mit dem 1942 verstorbenen Künstler Valentin Nagel an. Der Erwerb fast des gesamten Nachlasses führte zur Spurensuche nach einer verschollenen Künstlergeneration deutscher Expressionisten. Seine Hartnäckigkeit, manche sagen die „Sauerländer Sturheit“, sorgte dafür, dass Dr. phil. Gerhard Schneider eine der größten deutschen Kunstsammlungen aufgebaut und mit seinen Ausstellungen und Katalogen zum Thema „Verfemt – Vergessen – Wiederentdeckt“ weit über die Grenzen seiner Heimat Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalten hat.

Als „einen Schatz deutscher Kunstgeschichte“, bezeichnete Laudator Dr. Rolf Jessewitsch das, was sein langjähriger Mitstreiter im Laufe der letzten Jahrzehnte aufgebaut und gesammelt hat. Der Kunsthistoriker und langjährige Museumsdirektor hat bei vielen Ausstellungen mit dem neuen Kulturpreisträger des Kreises Olpe zusammengearbeitet. Schneider habe versucht, den durch die Verfolgung durch die Nazis vergessenen Künstlern wieder Anerkennung zu verschaffen. Zu seinem Motiv habe der Kunstsammler aus Rhode einmal gesagt: „Weil ich mich schäme.“

„Schatz deutscher Kunstgeschichte“ gehoben

Dr. Rolf Jessewitsch erinnerte daran, dass in der NS-Zeit „21.000 Kunstwerke von 1.600 Künstlern aus Museen herausgeholt“ und zudem Privatsammlungen und Ateliers aus Sicht des Nazi-Regimes „gesäubert“ wurden. Vieles davon wurde auch nach Kriegsende vergessen und verdrängt. Dem ehemaligen Pädagogen sei es zu verdanken, dass zumindest dieser „Schatz deutscher Kunstgeschichte“ gehoben werden konnte.

„Dr. Gerhard Schneider ist nicht nur ein Sammler, sondern auch ein Vermittler und Zugänglichmacher“, beschrieb Landrat Theo Melcher den 84-Jährigen, der viele Jahrzehnte unermüdlich „einen Schatz an Kunstwerken und Wissen“ gesammelt habe. Wohlgemerkt: nicht in einem der großen Museen in Berlin oder München, sondern im Sauerland. Zur „beeindruckenden Sammlung“ von Dr. Gerhard Schneider gehören laut Melcher „über 6000 Werke von über 600 Künstlern“. Auch nach 1946 sei die verfemte Künstlergeneration auf Desinteresse gestoßen und kaum gewürdigt worden, sagte der Landrat beim Festakt im Großen Saal des Kreishauses. Deshalb spreche Dr. Schneider auch von einer „übergangenen Generation“.

In seiner Begrüßung hatte Michael Hecken, der Vorsitzende des zuständigen Kreisausschusses, die „jahrzehntelange Hartnäckigkeit“ von Dr. Gerhard Schneider beim Aufbau „einer einzigartigen Sammlung von Werken im 3. Reich verfolgter Künstler“ gewürdigt.

Zum Festakt in das Olper Kreishaus waren zahlreiche Weggefährten des Kulturpreisträgers 2023 gekommen, darunter auch die ehemalige NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann. Für die erstklassige musikalische Begleitung sorgten im Großen Saal Peter Hoberg (Piano) und Vitali Kellermann (Gitarre). Ihr vorletztes Stück „My Way“ von Claude Francois könnte das Lebensmotto von Dr. Gerhard Schneider beschreiben. „Ich tat es auf meine Weise“, blickte Dr. Gerhard Schneider zurück und bedankte sich bei seiner Frau Ingrid.

Ausstellungen und Bürgerstiftung

1991 gehörte Dr. phil. Gerhard Schneider zu den Mitbegründern des Kunstvereins Südsauerland, der auf seine Anregung hin seitdem Ausstellungen zu in der NS-Herrschaft verfemten und später vergessenen Künstlern durchführt. 1997 hatte Schneider seine erste Begegnung mit dem Solinger Museumsdirektor Rolf Jessewitsch. Ab 1999 folgten Ausstellungen im Kunstmuseum Solingen, beim Kunstverein Südsauerland und weiteren Stationen im In- und Ausland mit Werken aus der eigenen Sammlung. 2004 wurde die „Bürgerstiftung für verfemte Künste mit der Sammlung Gerhard Schneider, Solingen“ durch die Bezirksregierung Düsseldorf anerkannt (Quelle Wikipedia).

