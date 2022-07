Duschen abgewöhnen!? Jetzt stinken wir gemeinsam

Kreis Olpe. Da sind sie wieder, die lieben Grünen. Schwaben-Ministerpräsident Kretschmer und sein Dusch-Rezept: Da geht noch ‘was.

Ach, ich liebe diese Grünen, allen voran den grün angestrichenen Schwaben-Präsident, also den Kretschmann-Winni. Endlich mal einer, der brauchbare Vorschläge macht: Zwei statt zehn Minuten duschen - dann klappt’s auch mit der Energiewende. Die Ersparnis, so der schwäbische Sparfuchs, sei derart spürbar, dass die Energiewende noch schneller Fahrt aufnehme. Ganz ohne Tempolimit sozusagen. Vom Grundsatz her kann ich dem unnachahmlich schwäbelnden Grünen folgen. Warum aber so inkonsequent. Nach dem Slogan „Frieren für den Frieden“ sollten die Grünen auch noch „Stinken für die Energiewende“ in ihr ideologisches Portfolio aufnehmen. Denn noch besser als zwei Minuten Duschen ist: Gar nicht mehr duschen. Und warum nur zwei Grad Zimmertemperatur runterregeln und nicht gleich vier, sechs oder acht. Die wasserführenden Leitungen platzen bekanntlich erst unter Null. Herr Kretschmer, da geht noch ‘was.

Also ich fange erst mal mit der Null-Dusch-Diät an. Da die Kinder aus dem Haus sind, wird sich die Gattin, ich schätze so nach Tag vier bis fünf, nachts ins Kinderzimmer verziehen. Oder am besten mitmachen. Dann stinken wir gemeinsam für die grüne Energiewende.

