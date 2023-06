Die Malteser in Olpe begingen ihr 65-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig wurde die Dienststelle an der Olper Hütte eingeweiht.

Jubiläum Echte Alltagshelden – Großer Dank an die Malteser in Olpe

Olpe. Sie helfen Menschen und sind in schwierigen Zeiten immer da. Die Malteser in Olpe feiern ihren 65. Geburtstag. Ein Anlass, um Danke zu sagen.

Die Malteser in Olpe feierten ihren 65. Geburtstag mit einem Sommerfest an ihrer neuen Dienststelle an der Olper Hütte. Vor zwei Jahren bereits wurden die Räumlichkeiten bezogen, eine Weihe war pandemiebedingt derzeit nicht möglich und so wurde diese nun von Pfarrer Hammer und Ortsseelsorger Pater Christoph Hammer SAC nachgeholt. Der Stadtbeauftragte der Malteser in Olpe, Martin Burghaus, freute sich, viele Ehrengäste begrüßen zu können: aus dem Diözesanvorstand der Malteser im Erzbistum Paderborn, aus dem Bezirk der Malteser in Südwestfalen, Vertreter von Kreis und Stadt, des DRK und THW, der DLRG und der Feuerwehr sowie viele aktive und passive Mitglieder, Freunde, Förderer, Unterstützer und Wegbegleiter.

Die Malteser in Olpe haben rund 200 Mitglieder , davon etwa 50 Aktive im Katastrophenschutz , in der Notfallvorsorge und der Breitenausbildung.

haben , davon etwa 50 Aktive im , in der Notfallvorsorge und der Breitenausbildung. Zusammen mit den Gliederungen Lennestadt und Wenden bildet man die „Einsatzeinheit NRW OE 03“.

„Es ist uns eine große Freude, gemeinsam auf über sechs Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit und Engagement zurückzublicken. Durch Ihre Präsenz bei diesem besonderen Anlass zeigen Sie uns, dass Sie an unserem Erfolg interessiert und Teil unserer Reise sind“, so Burghaus und schaute auf den Beginn der Malteser in Olpe im Jahr 1958. Am Standort an der Bleichewiese und mit Elisabeth „Elschen“ Grebe als erste Stadtbeauftragte startete man mit der Ausbildung der Bevölkerung in Erster Hilfe. 1984 zog man in die Unterkunft „In der Trift“ auf dem ehemaligen Ausstellungsgelände. Unter den Stadtbeauftragten Ulrich Wolff (1969-2000), Jörg Halbe (2000-2008), Martin Lauer (2009-2011) und Martin Burghaus (ab 2013) blieb man dort bis 2015, zog sodann in die ehemalige Imhäuser-Villa an der Olper Hütte. 2021 konnte die heutige Dienststelle in Betrieb genommen werden. Herzstück ist der große Schulungsraum, der es möglich macht, vor Ort auszubilden. Dazu kommen Büro, Umkleide- und Sanitärräume sowie Desinfektionsraum und ausreichend Lagermöglichkeiten für das Material für Sanitäts-, Rettungs- und Katastrophenschutzeinsätze, darunter auch die Feldküche.

+++ Lesen Sie hier: Spektakuläre Runden im Wald – Besuch im neuen Bikepark Wenden +++

Herausragendes Engagement

„Heute ist Gelegenheit, für die vielen Jahre des herausragenden Engagements und der bedeutenden Leistungen, die der Malteser Hilfsdienst in Olpe erbracht hat, einen herzlichen Dank auszusprechen. Ihr seid Helden des Alltags, die nicht viel Aufhebens um sich selbst machen. Ihr steht mit eurer Zeit, eurem Wissen und eurem Können anderen Menschen zur Seite. Ihr seid eine tragende Säule, wenn es darum geht, Menschen in Not zu helfen und ihnen in schwierigen Zeiten beizustehen“, unterstrich Bürgermeister Peter Weber.

„Der Kreis Olpe hat die Malteser in der Vergangenheit gebraucht und er braucht sie auch in Zukunft“, betonte Kreisdirektor Philipp Scharfenbaum und erinnerte an „herausragende Momente, in denen es ohne die Malteser düster ausgesehen hätte“: an etliche Funde von Blindgängern aus dem zweiten Weltkrieg, die die Evakuierung und Betreuung Betroffener erforderten, die Flüchtlingskrise 2015/16, die frühe Phase der Corona-Pandemie oder das Hochwasser in 2021. „Viele Menschen wünschen sich ein Ehrenamt, das sie zeitlich eng begrenzt und unverbindlich ausüben können. Im Katastrophenschutz aber funktioniert das nicht. Im Ernstfall rettet uns nicht der gute Wille. Egal ob im Bereich Sanität, Betreuung, Technik oder auch Führung, es braucht Bereitschaft, viele Abende und Wochenenden zu investieren. Dafür Menschen zu finden, ist nicht einfach. Umso wichtiger sind eine funktionierende Gemeinschaft und Kameradschaft. Sie bilden die Basis für das Engagement jedes Einzelnen. Heute gilt es, diese zu feiern.“

Dank und Glückwünsche überbrachte auch Lars Wilger, stellvertretender Diözesangeschäftsführer. Er stellte die positive Entwicklung der Stadtgliederung Olpe über die Jahrzehnte heraus und lobte „die offene Kommunikation und das harmonische Miteinander“.

Vor genau 70 Jahren wurde der „Malteser Hilfsdienst“ in Deutschland von den deutschen Zweigen des Malteserordens und der Caritas gegründet. Die Arbeit des Malteserordens indes geht zurück auf das Jahr 1408. Der selige Bruder Gerhard gründete derzeit ein Pilgerhospital in Jerusalem, woraus schließlich der Souveräne Malteser-Ritter-Orden hervorging. Damit sind die Malteser der älteste katholische Laien- und Krankenpflegeorden der Welt. „Als Malteser stehen wir in einer großen Tradition und ziehen daraus immer wieder wesentliche Impulse. Das Motto unseres Ordens – Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen – bietet uns Orientierung auch in unruhigen Zeiten“, so Martin Burghaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe