Thomas und Barbara Pieper sind das Jubiläumskaiserpaar in Elspe.

Schützenfest Echter Krimi in Elspe: Thomas Pieper ist Jubiläumskaiser

Elspe. Es war ein echter Krimi an der Elsper Vogelstange. Am Ende jubelten Thomas und Barbara Pieper, das neue Kaiserpaar.

Thomas Pieper ist am Ziel seiner Träume. 19 Jahre nach seinem Königstitel trägt er nun die Kaiserkette der St. Jakobus-Schützen. Ja, es war geplant und gewollt. „Endlich hat es geklappt, wir freuen uns so. Der letzte Schuss war der Wahnsinn. Das war spannend. Zum 150-jährigen Jubiläum Kaiser zu sein, ist etwas Besonders“, sagt der 61-jährige Technische Angestellte. Mit ihm freuen sich Ehefrau Barbara (57), Bauzeichnerin von Beruf, sowie die erwachsenen Kinder und Enkel Ben (5). Zu den Hobbys des neuen Kaisers gehören Mountainbike, der SSV Elspe und der Schützenverein, in dem er seit 2002 als Offizier mitwirkt.

Mitbewerber gab es reichlich: Alex Mester (Krone), Jürgen Tötter, Dietmar Eckhardt, Andreas Hardenacke (Apfel/Zepter) und Matthias Steinhoff, der den vorletzten Schuss abgab.

