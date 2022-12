Kreis Olpe: Das sind unsere Geschenke-Tipps zu Weihnachten

Kreis Olpe. Viele Geschäfte im Kreis Olpe bieten außergewöhnliche Geschenke zu Weihnachten an. Hier finden Sie Inspiration und lokale Besonderheiten.

Viele Häuser sind schon schön geschmückt. Abends kehrt bei Kerzenschein und Lichterketten Besinnlichkeit ein. In zweieinhalb Wochen ist Heiligabend. Eine Zeit, in der Familien enger zusammenrücken. Eine Zeit, in der kleine Aufmerksamkeiten ausgetauscht werden. Gerne auch in Form von Geschenken. Viele stehen vor der Frage: Was soll ich meinen Liebsten schenken? Unsere Redaktion hat deswegen Tipps gesammelt, wo Sie besondere Geschenke im Kreis Olpe finden.

Olpe

„Champagnershop“: Colette Reissner bietet in ihrem Online-Shop Champagner aus den renommiertesten Häusern an. Dazu gehören Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart, Krug, Louis Roederer, Taittinger, Pommery oder Gosset. Auch Champagnergläser oder Sabriersäbel sind im Portfolio. Kontakt: 02761/9779194. Webshop: www.champagnershop.de

„Xocólea“: In der Schokoladenmanufaktur hat Lea Hoberg für ihre Kunden süße Geschenke vorbereitet. Es gibt Weihnachtskuchen im Glas, Nikolaussäckchen gefüllt mit Pralinen und Kirschkonfitüre, diverse Geschenksets mit Trinkschokolade und Früchtetee, feine Weihnachtstafeln – und natürlich die Schoko-Nikolaus-Lollis. „Davon machen wir mehrere Tausend jedes Jahr“, sagt Lea Hoberg. „Die gehen immer.“ Auch alkoholische Köstlichkeiten gehören zum Sortiment. Der Winzerglühwein erfreut sich großer Beliebtheit, erzählt die Konditormeisterin. Online-Shop unter xocolea.de. Adresse: Frankfurter Straße 16, 57462 Olpe. Telefon: 02761/8013425. Öffnungszeiten mit Café: Mittwoch bis Freitag von 11 bis 18 Uhr, dienstags von 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr.

Kleine Geschenkideen für Weihnachten im Kreis Olpe: Weihnachtskuchen im Glas aus der Schokoladenmanufaktur in Olpe. Foto: Verena Hallermann / WP

Wenden

„Zeitlos“: Petra Werthenbach bietet in ihrem Geschenkladen schöne Dinge des Alltags – alles in zeitlosem Design. Dazu gehören Decken und Kissen, Kerzen und Kerzenhalter, Gläser und Tassen, Essig- und Ölspezialitäten sowie Schmuck und Accessoires. Adresse: Krewetstraße 13, 57482 Wenden, 0175/8907909. Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag, 15 bis 18 Uhr, Freitag, 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 12 Uhr. Webshop: www.zeitloswenden.de

„Weiß & Co.“: Wohnaccessoires und Deko-Artikel in hellen und natürlichen Farben, vieles davon im skandinavischen Stil: Elke Stracke verkauft in ihrem Lädchen Besonderheiten, um es sich in seinen eigenen vier Wänden schön und gemütlich zu machen. Von Geschirrtüchern über Teppiche, Vorratsdosen, Vasen und Kerzenhalter. Schlichte Schmuckstücke in Gold und Silber runden das Geschenke-Angebot ab. Adresse: Pirolweg 3, 57482 Wenden, 0176/60015379. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag, 9 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 12.30 Uhr. Webshop: www.weiss-und-co-wenden.de

Drolshagen

„Stallkind“: In dem kleinen Fachwerkhäuschen auf dem Biobauernhof der Familie Sondermann in Berlinghausen hat Julia Sondermann einen kleinen Laden eingerichtet. Im Erdgeschoss leben Ziege und Schafe, im Obergeschoss wird Dekoratives für Zuhause angeboten. Kerzenschalen, Gestecke, Tassen, Karten zu verschiedenen Anlässen – alles ist schlicht gehalten. Die Wohnaccessoires können selbst dekoriert und so individuell gestaltet werden. Adresse: In der Schmalemicke 18, 57489 Drolshagen, 0171/8131778. Öffnungszeiten: Donnerstag, 8. Dezember, 15 bis 18 Uhr; Freitag, 9. Dezember, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr; Samstag, 10. Dezember, 10 bis 13 Uhr; Donnerstag; 15. Dezember, 15 bis 18 Uhr; Freitag, 16. Dezember, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr.

„Risches“: Wer genussvolle Momente verschenken möchte, wird eventuell bei „Risches“ fündig. Es gibt mehrere Präsent-Boxen wie zum Beispiel die „Ciao Hotel Mama“-Box mit sechs verschiedenen Gewürzmischungen, einem Kochbuch und einem Holzkochlöffel. Weine, Spirituosen, Feinkost oder auch die „te häime“-Boxen – mit Rezepten und abgestimmten Gewürzmischungen für einen „Zuhause-Kochkurs“ – bieten kulinarische Besonderheiten. Am 20. und 21. Dezember findet jeweils von 16 bis 20 Uhr ein „Christmas Shopping und Tasting“ statt. Dabei bekommen Kunden die Gelegenheit, Gewürzmischungen und andere Produkte kennenzulernen und zu verkosten. Gleichzeitig werden in der Kochschul-Küche kleine Häppchen zum Probieren vorbereitet. Webshop: www.shop.risches.de

Attendorn

„Der Laden“: Hier gibt es viele Deko-Ideen sowohl für Drinnen und Draußen. Das Angebot reicht von nützlichen Dingen am Esstisch hin zu Hübschen und Praktischen für Terrasse und Balkon. Inhaberin Eva-Marie Koch stöbert auf Messen und Märkten, um ausgefallene Accessoires und Raritäten nach Jahreszeit und Anlass in ihrem Laden anbieten zu können. Mal puristisch, mal verspielt, mal rustikal. Adresse: Ennester Straße 1, 57439 Attendorn, 02722/6344492. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 14 Uhr.

„Wunderbar“: In dem Concept-Store finden Kunden laut Kerstin Pursian „wunderbare Dinge, die das Leben noch ein bisschen schöner machen“. Sei es nordische Mode von zeitgenössischen Labels, Schmuck aus Rhodos, skandinavische Wohnaccessoires, italienisches Bio-Olivenöl, kalabrischer Balsamico-Essig oder raffinierte Grillgewürze. Adresse: Niederste Straße 3, 57439 Attendorn, 02722/6369900. Öffnungszeiten in der Weihnachtszeit: Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr.

„Attendorner Senfmühle“: Für Feinschmecker gibt es hier nicht nur Originale Sauerländer Senfsorten, sondern auch viele andere Köstlichkeiten. Das Angebot reicht von Fruchtaufstrichen über Chutneys, Liköre, milde bis scharfe Grillsoßen, Pestos, Essig und Öle, Tee, Pralinen bis hin zu Weine und Käse aus der Attahöhle und dem Allgäu. Adresse: Wasserstraße 2-4, 57439 Attendorn, 02722/9769938. Öffnungszeiten im Advent: Dienstag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag, 9.30 bis 18 Uhr.

„Buchhandlung Frey“: In der Buchhandlung Frey gibt es neben diversen Kinderbüchern, Sachbüchern oder Romanen in den Regalen allerlei zu entdecken. Eine Spieluhr, Kerzenständer, Winterwichtel, kleine Schutzengel und Wegbegleiter, Hörspielfiguren für Tonieboxen, kuschelige Lesesocken, diverse Spiele – und eine Bibel zum Mitnehmen für den Schlüsselbund. „Die letzten 14 Tage vor Weihnachten sind für uns die intensivsten Tage“, sagt Inhaber Michael Frey. Adresse: Schüldnerhof 2, 57439 Attendorn. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr. Telefon: 02722/2516. Homepage: www.frey-buch.de.

Kleine Geschenkideen für Weihnachten im Kreis Olpe: Winter-Wichtel aus der Buchhandlung Frey in Attendorn. Foto: Verena Hallermann / WP

Finnentrop

„Bamenohler Lädchen“: Ob Mode, Schmuck, Taschen oder Deko-Artikel: Das Lädchen lädt zum Bummeln und Stöbern ein. Und genau dabei können unerwartete Schätzchen gefunden werden. Adresse: Bamenohler Straße 71, 57413 Finnentrop, 02721/7199910. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 12 Uhr.

Lennestadt

„Schenken & Genießen“: Ob Weine, Liköre, Senfe, Gewürze oder Öle: Der Laden „Schenken & Genießen“ in Grevenbrück bietet viele besondere Leckereien. Online gibt es einen „Präsentgenerator“, um das passende Geschenk für den Beschenkten zu finden. Adresse: Kölner Straße 94, 57368 Lennestadt, 02721/2541. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags, 9 bis 13 Uhr. Dienstagnachmittag geschlossen. Webshop: www.genussladen.info

„Das Lädchen im Wäldchen“: Julia Wirth ist eigentlich Kinderkrankenschwester, lebt mit ihrem „Lädchen im Wäldchen“ aber ihre Kreativität aus. Ob Kerzen, Windlichter, personalisierte Weihnachtsbaumkugeln oder Brettchen, alles beplottet sie mit ihrem Design. Adresse: Professor-Albert-Boerger-Straße 5, 57368 Lennestadt, 0160/96282323. Öffnungszeiten im Advent: Mittwoch, 14. Dezember, 9 bis 11 Uhr und 15 bis 18 Uhr; Freitag, 16. Dezember, 15 bis 17 Uhr; Mittwoch, 21. Dezember, 9 bis 11 Uhr und 15 bis 18 Uhr; Freitag, 23. Dezember, 15 bis 17 Uhr. Mehr Eindrücke und auch Bestellungen per Instagram „das_laedchen_im_waeldchen“.

Kirchhundem

„Lenneper Uhren & Schmuck“: Eine elegante Armbanduhr oder ein funkelndes Schmuckstück: Sie zählen zu den Klassikern unter dem Weihnachtsbaum. Das Familiengeschäft „Lenneper Uhren & Schmuck“ in Würdinghausen bietet seit mittlerweile fast 100 Jahren Uhren und Schmuck für Sie und Ihn. Adresse: Würdinghauser Straße 34, 57399 Kirchhundem, 02723/979801. Öffnungszeiten: Montag und Dienstag, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 13 Uhr.

