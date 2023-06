Frontalkollision Nach schwerem Unfall in Sondern – So geht es der Familie

Sondern. Ein 92-jähriger Autofahrer übersah in Sondern beim Abbiegen ein anderes Auto. Bei dem Unfall wurden acht Menschen verletzt.

Zwei Autofahrer sind Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall vor Sondern schwer verletzt worden. Sechs weitere Unfallbeteiligte kamen ebenfalls zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus. Wie die Polizei vor Ort erklärte, hatte ein 92-jähriger VW-Fahrer von der Sonderner Straße auf die Landesstraße 512 in Richtung Attendorn abbiegen wollen. Dabei übersah er wohl einen mit sechs Personen besetzten BMW, an dessen Steuer ein 45-jähriger Mann aus Attendorn saß. Er kam aus Richtung Attendorn und fuhr in Richtung Olpe. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge mit der Front zusammen. Der VW wurde nach rechts geschleudert und kam auf der Straße zum Stehen. Der BMW wurde über eine Leitplanke katapultiert und prallte einige Meter weiter auf einer Böschung gegen einen Baum. Der 90-jährige Beifahrer des VW wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und dann per Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Auch der Fahrer des BMW erlitt schwere Verletzungen.

+++ Lesen Sie auch: Fahrrad und Motorrad kollidieren - 77-Jähriger schwer verletzt +++

Insgesamt acht Personen wurden bei diesem Unfall vor Sondern verletzt. Foto: Kai Osthoff

Außerdem wurden im BMW zwei Frauen im Alter von 23 und 18 Jahren und drei Kinder im Alter von neun, sieben und drei Jahren verletzt, ebenso wie der Unfallverursacher; alle kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die am Biggesee verlaufende Landstraße gesperrt. Für die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden Abschleppunternehmen zur Bergung bestellt.

Update: Auf Anfrage unserer Zeitung teilt die Pressestelle der Kreispolizeibehörde am Dienstag mit, dass die Familie das Krankenhaus mittlerweile verlassen konnte – auch der 45-jährige Fahrer. Der 90-jährige Beifahrer des VW muss weiterhin im Krankenhaus bleiben. Eine Lebensgefahr bestand und besteht nach Angaben der Polizei aber nicht.

Anmerkung: In der Erstmeldung war der Unfall in Eichhagen gemeldet worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe