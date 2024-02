Ein Jahrhundert: Musikverein Hünsborn erreicht Meilenstein

Hünsborn Der Musikverein „Hoffnung“ Hünsborn hat Geschichte geschrieben. Seit 100 Jahren sind sie unterwegs. Das Programm im Jubiläumsjahr.

Am 10. Februar 1924 gründeten 13 junge Männer in Hünsborn einen Musikverein. Sie gaben ihm den Namen „Hoffnung“ als Symbol für Neuanfang und Aufbruch in schwierigen Zeiten. Erster Dirigent war der Posaunist Otto Miehlnickel, der schon im darauffolgenden Herbst von Josef Alfes abgelöst wurde. In dessen Elternhaus fanden im Übrigen auch die ersten Proben statt. Ein ganzes Jahrhundert ist nun seit der Gründung vergangen und dieses Jubiläum möchte man ausgiebig feiern. Los geht es exakt auf den Tag genau am kommenden Samstag, dem 10. Februar 2024, mit einer Messe in der St. Kunibertus Pfarrkirche.

Vor 100 Jahren war es so, dass Dorf- und Kirchengemeinde eins waren und der Glaube das Alltagsleben prägte. Und so fanden die ersten Auftritte des Musikvereins Hünsborn auch im kirchlichen Rahmen statt. Überhaupt mag genau das einer der Gründe seiner Entstehung gewesen ein: den langgehegten Wunsch des Pfarrvikars zu erfüllen und unabhängiger in der musikalischen Gestaltung zu werden.

Noch immer begleitet man die kirchlichen Prozessionen und Feste zu Ostern, Pfingsten, Fronleichnam oder zu St. Martin. Dazu kommen diverse Schützenfeste und Wertungsspiele sowie Veranstaltungen wie Jahreskonzerte, Pfingstwecken, Himmelfahrt am Flugplatz oder Sommerabschluss. An der Steubenparade in New York (2015) hat man schon teilgenommen und den Besuch von Papst Johannes Paul II. in Paderborn (1996) begleitet. Kurzum: Der rund 60-köpfige Verein mit einem Altersdurchschnitt von etwa 27 Jahren ist heute ein unverzichtbarer Pfeiler des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens im Dorf und darüber hinaus. Seit 1994 hat der Verein auch seine eigene Fahne als Erkennungs- und Identifikationszeichen. Die Kronen der Heiligen Drei Könige, der Zwiebelturm der Pfarrkirche sowie Trompete, Klarinette und Notenbuch symbolisieren die enge Verbindung zur Heimat.

„Die Vielfalt der geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten bildet gleichsam ein Abbild der Vielfalt unseres Musikvereins. Das Fundament ist dabei sehr solide. Wir haben ein eigenes Musikerhaus, eine sehr gute Nachwuchsarbeit und eine sehr gute Gemeinschaft und haben es geschafft, über Generationen hinweg ebenso aktiv wie attraktiv zu bleiben“, resümiert der Vereinsvorsitzende Andreas Arns. Mit Tatkraft, Talent und Engagement habe man stets dafür gesorgt, dass die Musik nicht verklinge und damit die Lebensfreude und den Zusammenhalt in der Gesellschaft gefördert. „Das gelingt nur, wenn wir einander zuhören und uns aufeinander einlassen, wenn jeder Einzelne respektiert und getragen wird, um musikalisch und menschlich zu wachsen.“

Zurück zum Jubiläumsprogramm: Am Sonntag, 7. April 2024, findet in der Dorfgemeinschaftshalle in Hünsborn ein Egerländer Frühschoppen statt. Mit von der Partie sind mehrere Egerlandbesetzungen aus der Umgebung. Der Musikverein Hünsborn gründete 1996 seine eigene Egerländer Besetzung unter Andreas Arns. Bis heute hat man mehr als 200 Auftritte in der ganzen Region geleistet. Die Gäste im April dürfen sich also freuen auf einen zünftigen Tag mit einer breitgefächerten Musikliteratur von böhmisch-mährisch bis zum Marsch.

Vom 6. bis zum 8. September 2024 wird ein großes Jubiläumswochenende stattfinden. Freitags lädt der Verein zum Kommersabend mit den Hünsborner Vereinen und großem Zapfenstreich. Samstags gibt es einen Sternmarsch mit insgesamt 20 befreundeten Musikvereinen zur Dorfgemeinschaftshalle. Dort tritt dann die international bekannte Band „Southbrass“ aus Südtirol auf. Mit einem Familienfrühschoppen mit den Elzer Musikanten am Sonntag klingen die Festtage aus. Den Schlusspunkt des Jubiläumsjahres bildet ein Weihnachtskonzert in St. Kunibertus am 2. Adventssonntag.

Zum 100-jährigen Jubiläum hat der Musikverein „Hoffnung“ eine Festschrift mit der Vereinsgeschichte von früher bis heute und allen aktuellen Daten erstellt. In einer Auflage von 1000 Stück ist sie bei allen aktiven Musikern, im Nahkauf Hünsborn und bei HAARmeister Freudenberg erhältlich. Kosten: 5 Euro.

