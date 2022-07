Ein junger Mann aus Grevenbrück (22) bereist die Welt

Sascha Schwermer (22) beim Besteigen des Lava-Vulkans Acatenango in der Nähe der Landeshauptstadt in Guatemala.

Grevenbrück. Sascha Schwermer aus Grevenbrück ist 22 Jahre alt und reist um die Welt. Er erzählt begeistert von seinen Reisen in Mittelamerika.

Durch die Nacht hindurch wandert Sascha Schwermer immer weiter den Berg hinauf. Während er alleine Meter für Meter hinter sich lässt, denkt er an den Sonnenaufgang, der sich passend zu seiner Ankunft an der Spitze des Vulkanes in Panama vor ihm erstrecken wird. Schließlich ist es so weit. Als hätte das Wetter es geahnt, ist es zwar sehr kalt, doch der Himmel fast wolkenlos. Vor ihm zeigt sich die Sonne über dem Pazifik und dem Atlantik.

Sascha Schwermer aus Grevenbrück wurde etwa ein Jahr nach seiner Ausbildung zum Produktdesigner klar: Er möchte reisen und so die Welt kennenlernen und erkunden. Aufgrund der Coronapandemie konnte er jedoch erst im Jahr 2021 mit seinem Trip beginnen. Mit einem weiteren Mann und zwei Frauen und mit Hilfe der Informationen, die das Internet hergibt, startetet schließlich im September die Reise. Zuvor hatten sich die vier, die sich im Internet zusammengefunden hatten, getroffen und alles grob geplant. Einzelne Ziele hatte wohl jeder im Kopf, aber einen feststehenden Plan gab es nicht, erzählt Schwermer. Eins aber stand fest: Einen klaren Rückreisezeitpunkt gibt es nicht. Von Paris und Toulouse über Andorra, Barcelona und schließlich von Madrid über den Ozean nach Panama, um Mittelamerika kennenzulernen.

Über hilfsbereite Menschen

Eigentlich wollte der 22-Jährige nach Asien, aber durch die Pandemie und den daraus resultierenden Beschränkungen und Reglungen entschied er sich schließlich für Mittelamerika. Dort war es am Anfang noch recht ungewohnt, erzählt er. Gereist werde in allen Ländern eigentlich nur mit dem Bus – allerdings ohne klare Busfahrpläne. „Man muss einfach gucken, wann ein Bus in die Richtung fährt, in die man will“, lacht der Sauerländer. „Die Menschen dort sind einfach hilfsbereit und nett. Wir durften oft einfach auf ihren Pickups mitfahren.“

Der Blick vom Vulkan Baru in Panama. Foto: Sascha Schwermer / WP

Eines seiner Highlights war der 180 Grad Sonnenaufgang auf dem Vulkan Baru in Panama. Dort zu sehen wie sich die Sonne über den beiden Ozeanen erstreckt war atemberaubend für den jungen Reisenden. Ein weiteres Highlight als er in etwa 4000 Meter Höhe stand und sah, wie der Vulkan Acatenango in relativ kurzen Abständen immer wieder ausbrach. Obwohl er mittlerweile schon weitergereist ist lernt er immer noch aktiv Spanisch. Die Sprache zumindest ein wenig sprechen zu können, sei der einfachste Weg um sich in Mittelamerika zurechtzufinden, so Schwermer.

Im Laufe des Gesprächs kommen wir auf das Thema Essen zu sprechen. „Es ist gar nicht so viel anders als bei uns, aber eben eine andere Zusammenstellung, die sehr fleischlastig ist“, klärt der 22-Jährige auf. Neben klassischen Gerichten, die oftmals aus Produkten wie Fleisch, Reis und Bohnen bestehen, gäbe es auch viel Streetfood auszuprobieren. Er betont jedoch, dass sich vor allem Vegetarier und Veganer auf das Essen einrichten sollten. Auf die Frage, ob es einen Moment gab, an dem er wusste, dass er im Laufe der Monate wieder zurück nach Deutschland kehrt, reagiert Sascha Schwermer mit einem Schmunzeln. „In Guatemala gibt es zwar auch Weihnachten, aber es war dort einfach anders“, erzählt er ein wenig nachdenklich. „Dort habe ich festgestellt, dass ich Weihnachten in diesem Jahr auf jeden Fall mit meiner Familie und meinen Freunden in Deutschland verbringen möchte.“

An seinem Geburtstag hatten seine Reisebegleiter einen Tauchkurs organisiert. Herrlich blaues Wasser, in dem Schildkröten und Fische an ihm vorbei schwammen. „Das war einfach toll“, freut sich Schwermer. Schließlich führte es ihn durch mehrere Länder, das erste Mal nach Mexiko. Zwar sei das Land nicht ohne Grund als gefährlich angesehen, doch stand für ihn fest, dass er dort noch mal hin wollte. Als das Visum erstmal abgelaufen war, ging es nach Kolumbien und schließlich nach Curaçao, bevor Mexico 2.0 auf dem Plan stand. Mittlerweile hatten die Gruppenmitglieder jedoch Stück für Stück beschlossen, eigene Wege zu gehen oder nach Deutschland zurückzukehren.

Viel gespart für die Reise

Der Sauerländer wollte noch nicht zurück. Ihn zog es in den Norden, genauer gesagt nach Kanada. Durch das sogenannte „WWOOFing“, war es ihm möglich, auf einer Farm zu arbeiten und im Gegenzug eine Unterkunft und Verpflegung zu bekommen. In Kanada standen schnell besonders Toronto, Ottawa und Montreal auf seinem Plan. „In Kanada ist alles relativ teuer“, erklärt Schwermer. Für die komplette Reise habe er viel gespart und sich pro Monat einen festen Betrag überlegt. In Mittelamerika brauche man weniger als im Norden, so Schwermer.

Sascha Schwermer vor einem Tempel in Palenque (Mexiko). Foto: Sascha Schwermer / WP

Zukünftig könne er sich einen Roadtrip durch Europa vorstellen, „aber dann auf jeden Fall mit einem eigenen Auto“, erinnert er an die nicht vorhandenen Busfahrpläne Mittelamerikas. Die Asientour sei natürlich auch noch nicht vergessen. Alleine möchte er, wenn möglich, nicht mehr reisen. „Man lernt viele Leute kennen und trifft auch viele von ihnen auf der Reise wieder“, berichtet Sascha Schwermer. Die Reiseziele seien schließlich sehr bekannt, aber den Austausch mit einer Person, die diese Reise mit einem erlebt, könne damit nicht ausgeglichen werden. Immer weiterplanen zu müssen, Dinge umzurechnen oder zu übersetzen, seien auf Dauer schon etwas stressig, gibt Schwermer zu. Er wisse auch, dass er sich in Deutschland wieder an einen weniger frei gestalteten Alltag gewöhnen müsse.

Obwohl seine Familie und Freunde hinter ihm stehen und froh über seine Entscheidung sind, freuen sich viele, wenn er schnell wieder nach Hause kommt. Doch vorher möchte er noch die Rocky Mountains und auch die West- und Ostküste der USA sehen. Abschließend möchte ich von dem jungen Mann am Bildschirm gegenüber noch wissen, ob er gerne etwas für die mitgeben will, die das Fernweh vielleicht auch mal in Richtung Amerika zieht. „Jeder, der es gerne möchte, sollte es versuchen. Man kann jederzeit zurückkehren – das dachte ich mir auch ganz oft. Jede Reise hat zwar irgendwann ein Ende, aber die Erinnerung daran ist unvergänglich“, ist sich Sascha Schwermer sicher, der immer noch die Welt bereist.

