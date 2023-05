Ein Lkw kollidiert in Lennestadt mit einer Straßenlaterne

Lennestadt. Ein 20-jähriger Mann ist mit seinem Lkw in Maumke von der Straße abgekommen. Dabei kollidierte er mit einer Straßenlaterne.

Ein Verkehrsunfall eines Lkw-Fahrers hat sich am Mittwoch (17. Mai) gegen 15:15 Uhr auf der Straße „Zur Christinenhütte“ in Maumke ereignet. Dabei befuhr ein 20-Jähriger mit einem Lkw die Straße in Richtung Altenhundem. Aus noch ungeklärter Ursache kam der junge Mann mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Der 20-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team war für die Unfallaufnahme vor Ort.

+++ Lesen Sie hier: Dachstuhl in Flammen - Bilder vom Großeinsatz in Oberhundem +++

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe