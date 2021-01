Einbrecher haben in Finnentrop-Fretter die Abwesenheit des Bewohners genutzt und unter anderem Elektronikartikel erbeutet.

Einbruch Einbrecher erbeuten Bargeld und Elektronik in Finnentrop

Finnentrop. Unbekannte haben in Finnentrop-Fretter die Abwesenheit eines Bewohners genutzt, um in seine Wohnung einzubrechen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Bargeld, Kleinelektronik und Unterlagen haben Einbrecher in einer Wohnung an der Esloher Straße in Finnentrop-Fretter erbeutet.

Wie die Polizei Olpe berichtet, ereignete sich die Tat während einer zweiwöchigen Abwesenheit des Bewohners von Dienstag, 5. Januar, 12 Uhr bis Mittwoch, 20. Januar, 10.30 Uhr. Als er zurückkehrte, stellte er fest, dass die Wohnungstür offen stand. Die unbekannten Täter hatten die Tür aufgebrochen und mehrere Schränke durchwühlt. An der Tür entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte vor Ort Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

