Einbrecher stehlen Kaffeemaschine aus Keller in Attendorn

Einbrecher sind an Ostern in einen Kellerraum in Attendorn eingedrungen.

Attendorn. Aus einem Kellerraum in Attendorn haben Einbrecher unter anderem eine Kaffeemaschine, Kissen und Besteck gestohlen. Die Hintergründe sind unklar.

Einbrecher sind in der Zeit von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 18.30 Uhr, in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Kölner Straße in Attendorn eingedrungen. Sie entwendeten eine Kaffeemaschine sowie zwei Pappkartons mit Kissen, Decken, Gläsern sowie Besteck im Wert von über 100 Euro. Wie die Polizei Olpe berichtet, brachen die unbekannten Täter ein Vorhängeschloss auf, um in das Kellerabteil zu gelangen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.