Einbrecher wird von der Polizei in Finnentrop gestellt

Finnentrop. Die Einbrecher, die in eine Wohnung in der Bamenohler Straße einstiegen, müssen nach der Rückkehr der Mieterin fliehen. 22-Jähriger festgenommen.

In der Bamenohler Straße in Finnentrop sind unbekannte Täter am Montag gegen 8.45 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie die Eingangstür gewaltsam auf. Von dort begaben sie sich in die Wohnung, durchwühlten das dortige Mobiliar und entwendeten zwei Spielekonsolen, Bargeld und einen Laptop.

Da die Geschädigte von der Arbeit nach Hause kam, überraschte sie die Täter, die sofort die Flucht mit zwei Fahrrädern antraten. Durch eine schnelle Fahndung traf die Polizei einen 22-Jährigen an, auf den die Beschreibung der Zeugin passte. Er führte auch einen Rucksack mit Einbruchswerkzeug und einen Teil der Beute mit sich. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren.