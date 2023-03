Einbruch im Büro – Täter klauen Geldkassette mit Bargeld

In Westen gekleidete Polizisten (Symbolbild).

Lennestadt. In ein Wohn- und Geschäftsgebäude sind unbekannte Täter in Lennestadt eingebrochen. Sie nahmen eine Geldkassette mit.

In der Hundemstraße drangen unbekannte Täter zwischen Montag (13. März, 18:45 Uhr) und Dienstag (14. März, 06:15 Uhr) in ein Wohn- und Geschäftsgebäude ein. Im Erdgeschoss verschafften sich die Täter Zugang zum Büro einer Servicestelle. Hieraus wurde eine Geldkassette mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

