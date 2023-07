Einbruch im Rathaus Kirchhundem – Die Kripo ermittelt

Kirchhundem. In das Rathaus in der Hundemstraße sind unbekannte Täter eingebrochen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen.

In das Rathaus in der Hundemstraße sind unbekannte Täter zwischen Dienstag (11. Juli, 19 Uhr) und Mittwoch (12. Juli, 7 Uhr) eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Unbekannten zuerst eine Eingangstür auf und verschafften sich dann Zugang zu mehreren Büros. Sie stahlen Bargeld. An den Türen entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

