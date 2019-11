Einbruch in Discounter: Das abgedeckte Dach. Foto: Polizei Olpe

Zeugen gesucht Einbruch in Elsper Pennymarkt - Wer hat etwas gesehen?

Elspe. Einbruch in den Elsper Pennymarkt. Hinweise der Bevölkerung erbeten.

In der Zeit von Samstag (17. November, 21.30 Uhr) bis Montag (18. November 6.10Uhr) versuchten derzeit noch unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in der Bielefelder Straße Elspe einzudringen. Nach Recherchen unserer Zeitung handelt es sich um den dortigen Penny-Markt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zerschnitten der oder die Täter einen Zaun im rückwärtigen Bereich des Supermarktes, deckten Teile des Dachs ab und stiegen darüber in das Geschäft ein. Ob die Täter Beute erlangen konnten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren. Aufgrund der regnerischen Wetterlage drang Wasser in die Räumlichkeiten ein und es entstand am Objekt ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.